San Juan del Río, 23 de septiembre de 2026.- El gobierno municipal de San Juan del Río destinó este año 39.79 millones de pesos al fortalecimiento y equipamiento de la seguridad pública y aumentó 20% el salario de sus policías, informó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia al abrir, en un encuentro con medios de comunicación, el periodo de difusión de su quinto informe de gobierno. El documento se entregará formalmente al Ayuntamiento el 30 de septiembre.

El aumento convive con un faltante de elementos. Cabrera Valencia reconoció que la corporación tiene un déficit y que la preocupación ahora es el reclutamiento, tarea que atiende con el titular de Seguridad Pública Municipal, Miguel Ángel Saldívar, quien suma poco más de 100 días en el cargo. "Tenemos buena policía", dijo.

En el mismo rubro reportó la recuperación de 128 vehículos mediante tecnología y operativos coordinados, y 2,520 atenciones de emergencia de Protección Civil. La seguridad del municipio, precisó, se atiende junto con la 95 Compañía de la Guardia Nacional, el Séptimo Regimiento Mecanizado del Ejército Mexicano y la policía estatal.

La vivienda marca el crecimiento que viene. El municipio recibe ya unas 1,200 viviendas del Infonavit, pero el instituto proyecta 10 mil más y los desarrolladores privados otras 10 mil. "¿Y a qué escuelas van a ir?", planteó el alcalde, quien dijo que gestiona nuevos planteles y que la delegación del IMSS le propuso agendar una cita para revisar un hospital o clínica en la zona Nuevo Oriente.

Las jornadas de atención en comunidades llevan 67 de las 84 localidades rurales, con 5,070 personas atendidas; la meta es cubrir las 84 antes de que termine el año. Con casi 200 presidentes de colonos de la zona oriente, la administración instaló mesas de trabajo.

En servicios, el balance del año suma 4,539 nuevas tomas de agua potable, 1,440 acciones de alumbrado público, 900 metros lineales de red eléctrica nueva, 3,488 de línea de drenaje y 52,016 metros cuadrados de pavimento rehabilitado, cifra que, según dijo, crecerá antes del cierre del año.

Entre las obras destacó la calle 5 de Mayo, punto donde, de acuerdo con el alcalde, se concentra más del 90% del transbordo de quienes llegan en transporte público desde la zona rural, y que ahora tiene un mural pintado por la secundaria Antonio Caso. También mencionó calles en parques industriales, donde calculó que trabajan entre 90 mil y 100 mil personas.

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), que dirige Toño Pérez, recuperará este año 129 hectáreas con obras de infiltración para la recarga del acuífero, única fuente de agua potable del municipio. El programa acumula una inversión de más de 10 millones de pesos, y el alcalde afirmó que el gobierno federal lo presentó como ejemplo en la Expo Forestal Nacional de Guadalajara.

Al campo llegó el programa municipalizado en concurrencia, en el que productor, estado y municipio aportan cada uno una parte del costo de remolques, sembradoras, empacadoras e insumos. El programa benefició al menos a 200 productores con una inversión conjunta superior a 8 millones de pesos. Se suman 3,745 asesorías en huertos biointensivos, producción agrícola y sanidad pecuaria, y 46 nuevas marcas registradas de productos sanjuanenses.

En certeza patrimonial se entregaron 731 escrituras por regularización de asentamientos y subdivisiones familiares, y 102 licencias de construcción. El municipio concluyó además la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, que define, entre otros puntos, la vocación de la zona donde estará la estación del tren, con hoteles, restaurantes y cafeterías.

Cabrera Valencia ligó ese ordenamiento con la recaudación. Con el último dato del INEGI, dijo, San Juan del Río ocupa el último lugar per cápita entre los municipios del estado: "estamos en 18 de 18".

La participación ciudadana dispuso de más de 5 millones de pesos para proyectos votados a través de los consejos de participación, poco más de dos decenas. El alcalde afirmó que San Juan del Río fue el primer municipio del estado en homologar su reglamento con la nueva ley en la materia.

Los festivales comunitarios reunieron a 71,400 personas. El de la gordita y la dobladita dejó una derrama estimada de 1.8 millones de pesos para las familias participantes; el de La Estancia registró 10 mil asistentes y 1.5 millones de derrama. El siguiente, dedicado al café, será el domingo 27 de septiembre en la plaza Independencia con cerca de 40 expertos locales.

En apoyos directos a personas que requirieron acompañamiento de salud, educación o proyectos productivos se destinaron 13 millones 484 mil pesos en lo que va del año, a través del DIF, Desarrollo Social, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría Particular.

Cuestionado sobre la obra por la que será recordado, respondió: "No tengo una sola obra icónica". Eligió el plan de manejo del Centro Histórico, que, según dijo, solo tienen la capital y San Juan del Río, y habló de devolver a la ciudad la antigua calle Real, de la restauración del templo de San Juan de Dios y del próximo relanzamiento de las Casas Consistoriales, rumbo a los 500 años del municipio.

Las actividades del informe seguirán con industriales, comerciantes, la Unión de Ejidos, colonias y comunidades. Como parte de ellas, el gobierno municipal entregará 200 escrituras más.