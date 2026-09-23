Ciudad de México, 23 de septiembre de 2026.- Tres hombres fueron detenidos en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez, con un arma de fuego y bolsitas con aparente cocaína, metanfetamina y marihuana. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, tras un cruce de información, los implicados posiblemente están relacionados con un grupo criminal dedicado a delitos como extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo.

La SSC presentó la detención como resultado de labores de inteligencia e investigación policial. El operativo que describió comenzó en un recorrido de vigilancia sobre la Calzada de Tlalpan, donde los uniformados observaron una camioneta blanca en la que uno de los tripulantes manipulaba lo que parecía ser un arma de fuego.

Los policías siguieron la unidad hasta darle alcance en el cruce de las calles Napoleón y Miguel de Cervantes Saavedra. Ahí pidieron a los tres ocupantes descender para una inspección preventiva.

En la revisión les aseguraron un arma de fuego con su cargador, cuatro cartuchos útiles, 135 bolsitas de plástico con una sustancia con características propias de cocaína, 70 dosis con aparente metanfetamina, 85 bolsitas con vegetal seco con características de marihuana y un kilogramo a granel de la misma sustancia, así como cuatro dispositivos móviles y dinero en efectivo.

Los detenidos, de 31, 33 y 41 años, fueron informados de sus derechos y trasladados, con lo asegurado y la camioneta en que viajaban, ante el agente del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Según la dependencia, el grupo con el que se les relaciona opera principalmente en la zona oriente y en otros puntos de la Ciudad de México.