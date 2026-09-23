Detienen a tres en Benito Juárez; SSC los relaciona con extorsión

Los tres hombres, de 31, 33 y 41 años, llevaban un arma, 135 bolsitas de aparente cocaína, 70 dosis de aparente metanfetamina y marihuana.

Tres detenidos en Benito Juárez que la SSC relaciona con un posible grupo de extorsión en la Ciudad de México

Según la SSC, los tres detenidos posiblemente están relacionados con un grupo criminal dedicado a extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

SSC CDMX
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 23, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 23 de septiembre de 2026.- Tres hombres fueron detenidos en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez, con un arma de fuego y bolsitas con aparente cocaína, metanfetamina y marihuana. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, tras un cruce de información, los implicados posiblemente están relacionados con un grupo criminal dedicado a delitos como extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo.

La SSC presentó la detención como resultado de labores de inteligencia e investigación policial. El operativo que describió comenzó en un recorrido de vigilancia sobre la Calzada de Tlalpan, donde los uniformados observaron una camioneta blanca en la que uno de los tripulantes manipulaba lo que parecía ser un arma de fuego.

Los policías siguieron la unidad hasta darle alcance en el cruce de las calles Napoleón y Miguel de Cervantes Saavedra. Ahí pidieron a los tres ocupantes descender para una inspección preventiva.

En la revisión les aseguraron un arma de fuego con su cargador, cuatro cartuchos útiles, 135 bolsitas de plástico con una sustancia con características propias de cocaína, 70 dosis con aparente metanfetamina, 85 bolsitas con vegetal seco con características de marihuana y un kilogramo a granel de la misma sustancia, así como cuatro dispositivos móviles y dinero en efectivo.

Los detenidos, de 31, 33 y 41 años, fueron informados de sus derechos y trasladados, con lo asegurado y la camioneta en que viajaban, ante el agente del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Según la dependencia, el grupo con el que se les relaciona opera principalmente en la zona oriente y en otros puntos de la Ciudad de México.

seguridad criminalidad sucesos cdmx

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