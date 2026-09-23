Michoacán, 23 de septiembre de 2026.- Cinco presuntos integrantes de la célula delictiva “La Venada”, a la que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán vincula con el Cártel de Los Reyes, fueron detenidos en Jacona durante una acción coordinada entre la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).
Entre los asegurados está Luis Armando “N”, alias “La Goma”.
La SSP lo identificó como objetivo prioritario y precisó que contaba con 12 órdenes de aprehensión vigentes, relacionadas con homicidio calificado y secuestro agravado.
De acuerdo con la dependencia, las investigaciones señalan que esta estructura estaría relacionada con extorsiones y cobro de cuotas ilícitas a productores y empresarios de la región.