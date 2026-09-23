Detienen a cinco presuntos integrantes de “La Venada” en Jacona

Entre los asegurados está Luis Armando “N”, alias “La Goma”, con 12 órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado y secuestro agravado, según la SSP.

Cinco presuntos integrantes de La Venada detenidos en Jacona, custodiados por Guardia Civil y Fiscalía de Michoacán
  • Entre los cinco detenidos en Jacona está Luis Armando “N”, alias “La Goma”, quien según la SSP tenía 12 órdenes de aprehensión vigentes. Los detenidos gozan de la presunción de inocencia mientras un juez no resuelva su situación jurídica.
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    Mariana Torres García
    Por Mariana Torres García Sep 23, 2026
    Mariana Torres García

    Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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    Michoacán, 23 de septiembre de 2026.- Cinco presuntos integrantes de la célula delictiva “La Venada”, a la que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán vincula con el Cártel de Los Reyes, fueron detenidos en Jacona durante una acción coordinada entre la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

    Entre los asegurados está Luis Armando “N”, alias “La Goma”.

    La SSP lo identificó como objetivo prioritario y precisó que contaba con 12 órdenes de aprehensión vigentes, relacionadas con homicidio calificado y secuestro agravado.

    De acuerdo con la dependencia, las investigaciones señalan que esta estructura estaría relacionada con extorsiones y cobro de cuotas ilícitas a productores y empresarios de la región.

    seguridad criminalidad sucesos michoacan

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