Querétaro, 23 de septiembre de 2026.- Cinco personas fueron vinculadas a proceso y permanecerán en prisión preventiva justificada por el delito de desaparición cometida por particulares, por hechos ocurridos el 3 de septiembre de 2026 en Landa de Matamoros, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE).
De acuerdo con la investigación de la FGE, los imputados habrían intervenido en la privación de la libertad de la persona ofendida, quien presuntamente fue sacada de su domicilio y trasladada a una zona serrana del municipio, donde habría sido golpeada.
Los actos de investigación permitieron a la Fiscalía establecer la probable intervención de cinco personas y obtener las órdenes de aprehensión en su contra.
Los vinculados a proceso son Estela "N"; Juan Carlos "N", alias "Guayabo"; Agustín "N", alias "Nenuco" o "Guty"; Joviniano "N", alias "Potro", y Nicolás "N", alias "Chucky".
La autoridad judicial fijó además un plazo para la investigación complementaria, periodo en el que los cinco imputados seguirán bajo prisión preventiva justificada.