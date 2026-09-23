IEEQ declara improcedente iniciativa sobre violencia familiar

La propuesta 001/LXI, remitida por la LXI Legislatura, reunió 731 apoyos ciudadanos válidos de los 3,862 que exige la Ley de Participación Ciudadana.

Consejeras y representantes partidistas en la sesión del IEEQ que declaró improcedente la iniciativa ciudadana en Querétaro

El Consejo General del IEEQ declaró improcedente la iniciativa ciudadana 001/LXI, que reunió 731 apoyos válidos de los 3,862 requeridos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de septiembre de 2026.- La iniciativa ciudadana que buscaba reformar el Código Penal de Querétaro en materia de violencia familiar reunió 731 apoyos ciudadanos válidos de los 3,862 que exige la Ley de Participación Ciudadana del Estado. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) la declaró improcedente en sesión extraordinaria.

La propuesta 001/LXI, que remitió al Instituto la LXI Legislatura del Estado, no acreditó el respaldo mínimo del 0.2% de la lista nominal de personas electoras en la entidad.

Sus promotores contaron con 60 días naturales, del 6 de julio al 3 de septiembre, para captar los respaldos a través de la aplicación móvil Apoyo Ciudadano-INE, informó la consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno.

"La improcedencia que hoy se propone no deriva de una valoración sobre la importancia de la iniciativa. Se trata de una determinación estrictamente jurídica, sustentada en que el número de respaldos recabados no alcanzó el porcentaje mínimo previsto por la legislación", afirmó Olvera Moreno.

La consejera presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz Rodríguez, reconoció a las y los jóvenes que presentaron la iniciativa por hacer uso de los mecanismos legales de participación ciudadana y reiteró que el Instituto es una institución aliada de la participación de la sociedad.

En la sesión participaron las consejeras electorales Martha Paola Carbajal Zamudio, Rosa Martha Gómez Cervantes, Violeta Larissa Meza Lavadores y Alma Fabiola Rodríguez Martínez, el consejero electoral Daniel Dorantes Guerra y la secretaria ejecutiva, Noemi Sabino Cabello.

Luis Eduardo Vázquez Bevcerril rindió ahí la protesta de ley como representante del PVEM ante el colegiado, donde también estuvieron las representaciones del PAN, MC, Morena, PT, Partido Paz y Somos.

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