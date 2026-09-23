Querétaro, 23 de septiembre de 2026.- La iniciativa ciudadana que buscaba reformar el Código Penal de Querétaro en materia de violencia familiar reunió 731 apoyos ciudadanos válidos de los 3,862 que exige la Ley de Participación Ciudadana del Estado. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) la declaró improcedente en sesión extraordinaria.
La propuesta 001/LXI, que remitió al Instituto la LXI Legislatura del Estado, no acreditó el respaldo mínimo del 0.2% de la lista nominal de personas electoras en la entidad.
Sus promotores contaron con 60 días naturales, del 6 de julio al 3 de septiembre, para captar los respaldos a través de la aplicación móvil Apoyo Ciudadano-INE, informó la consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno.
"La improcedencia que hoy se propone no deriva de una valoración sobre la importancia de la iniciativa. Se trata de una determinación estrictamente jurídica, sustentada en que el número de respaldos recabados no alcanzó el porcentaje mínimo previsto por la legislación", afirmó Olvera Moreno.
La consejera presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz Rodríguez, reconoció a las y los jóvenes que presentaron la iniciativa por hacer uso de los mecanismos legales de participación ciudadana y reiteró que el Instituto es una institución aliada de la participación de la sociedad.
En la sesión participaron las consejeras electorales Martha Paola Carbajal Zamudio, Rosa Martha Gómez Cervantes, Violeta Larissa Meza Lavadores y Alma Fabiola Rodríguez Martínez, el consejero electoral Daniel Dorantes Guerra y la secretaria ejecutiva, Noemi Sabino Cabello.
Luis Eduardo Vázquez Bevcerril rindió ahí la protesta de ley como representante del PVEM ante el colegiado, donde también estuvieron las representaciones del PAN, MC, Morena, PT, Partido Paz y Somos.