Tal y cual lo comentamos en la columna anterior y dentro del marco del evento del Segundo Informe de la nación en Centro de Congresos; la Presidente Claudia Sheinbaum y el Gobernador Mauricio Kuri, tuvieron un breve pero muy fructuoso encuentro; mientras los malquerientes se quedaron con las ganas de darle una silbatina al mandatario estatal, pero créame que tampoco abarrotaron el recinto; Mauricio Hernández Delegado del Bienestar, será hábil para exprimir apoyos, pero muy endeble a la hora de convocar, porque siendo honestos ni Santiago Nieto y menos Samuel Mena, tenían algún control o responsabilidad en el aforo al Informe.

Si vemos a este evento como un ejercicio republicano, créame que estuvo sobrado por el día y la hora este Segundo Informe de Sheinbaum en Querétaro, sin embargo y si algunos lo quieren ver como un acto político con banderas y porras, sin duda quedaron cortos, lo realmente importante fue que tres de los personajes de los que se hablará en algunos meses y mucho; aunque los malquerientes se “engichen”, sí estuvieron presentes, Valeria Flores del PT, Ricardo Astudillo del Partido Verde y el Coordinador de Morena, Santiago Nieto, pero a algunos estas cosas, nomás no se les alcanza.

Salomónica resultó la decisión de Mauricio Kuri en SEDESOQ tras la salida de Nava, por una parte llega Neto Botello a la titularidad (Ernesto Mejía Botello) quien cuenta con cierto parentesco con “Mr. Yunque” Alfredo Botello, mismo que tras su paso por COPLADEQ lo rescata “Changustin” Dorantes hoy Senador; sin embargo dirían los de antes, ni todo el amor, porque ahí sigue María Alemán, cercana a Luis Nava y ahora se suma el eficiente y talentoso Luis Kanelo, quien siempre se ha comportado de manera institucional, los equilibrios son buenos y eso lo reconoce el propio Gobernador de Querétaro.

Por cierto y hablando de cambios y ajustes, Felifer Macías en la capital queretana, también está haciendo su parte, ya sabe, por si sí, por si no y también por si se ofrece, mire no por nada ni dudó un momento en llamar a Ángel Herrera, cercano a José Pío X en sustitución de Paco Villegas, quien sin duda hizo un buen trabajo, pero se busca una mayor sincronía; también hay los ajustes necesarios en Desarrollo Económico, pues la intención del Alcalde Feli Macías es potenciar todas las áreas, para muestra Yamil Olivier de quien se sabía era funcionario de transición, por lo que la jugada demuestra que hace falta gente de cierre de la administración municipal veinticuatro siete, ¿para qué será?

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El Presidente de los Estados Unidos Donald Trump y el Secretario de Gobierno del Estado de Querétaro Marco Del Prete, coincidieron con un tema fundamental esta semana; se llama IA (inteligencia artificial) que no es el futuro, sino presente y sin ser nada díscolo créame que ambos saben de lo que hablan; por cierto mal han quedado los agoreros de la ruptura al interior del PAN, deje le cuento, que en Centro Cívico no se distraen con adelantados, están concentrados en dar más y mejores resultados, lo demás diría Cri-Cri lo puede leer en el “Canto de los Grillos” como cada semana, lo que sí le digo es que 2027, puede NO comenzar en enero sino en octubre del 2026.

Vecinos de “El Zapote” son agradecidos de quien los socorre a tiempo y no dudan en reconocer, los esfuerzos del Licenciado Hugo Edgardo Delgado, jurídico de la Coordinación de Asuntos Agrarios, área prioritaria de la Secretaría de Gobierno Estatal a la que Eric Gudiño, siempre ha manifestado plena confianza; pues por una parte y tras tres años de incertidumbre jurídica, lograron por fin obtener la tranquilidad de sus familias, mediante la certeza patrimonial necesaria, porque acá entre nos y con San Ramón Nonato de testigo, hoy este ejido por Carlos “N” estaría igual o peor que “Tierra Noble Juriquilla”.

Ayer en conocido restaurante ubicado en Plaza de Armas, el combativo hombre naranja “Al mando” por Movimiento Ciudadano, Armando Rivera Castillejos, suspendió por un momento su rueda de prensa, para con micrófono en mano, reconocer la labor de la Secretaría de Educación; la Doctora Soto Obregón, quien pasaba por Pasteur en ese momento camino a su oficina en la Casa de Don Bartolo; mire este no fue un acto de cortesía política, las acciones de esta Secretaria, muchas se han implementado a nivel Federal, como la Ley Kuri, pero no solamente eso, los números y el barrio respaldan a la Doctora Martha, misma que fiel a su sencillez, agradeció con la mano el espontáneo reconocimiento.

Mientras algunos amigos de ocasión y parientes de flexibilidad, no desperdiciaban, la oportunidad de criticar y hasta ofrecer intermediación a Ricardo Astudillo por su “terquedad” de NO reconocer a Santiago Nieto como Coordinador de la 4T en Querétaro, resulta y resalta que primeramente Arturo Escobar siempre le dio al Diputado Federal sanjuanense un buen espaldarazo, pero oiga, ¿qué cree? No solamente fue el Partido Verde, ahora también es el PT, pues su argumento a nivel nacional resultó exactamente en lo mismo, exigir encuestas espejo, por lo que la moneda de la 4T sigue aún en el aire, entre dos sanjuanenses, uno por orden judicial y el otro por vecindad.

PD Ayer el Chopo, Erick Osornio mano derecha del Jefazo de CATEM Pedro Haces; se paseó con Hugo Eric Cervantes por Plaza de Armas; pero no sea usted mal pensado y vaya usted a creer que la Central Obrera, tiene algo que ver con el bisoño partido.

PD2 No desaprovechó Luis Bernardo Nava su visita a Huimilpan, al posar con un gallo de pelea llamado Luis, dicen las malas lenguas que en Morena, ya hacen el tracking con ese gallo albiazul y que de momento lleva buena delantera, mientras su tocayo ayer tuvo buen evento en Colón.

PD 3 El Papa Católico Martínez en pleno uso de su facultad establecida en el numeral 377 del Código de Derecho Canónico, escuchó la sugerencia del dicasterio mexicano para nombrar a un pastor con amplia experiencia en guiar a las ovejas en medio de la tormenta; con experiencia previa en Michoacán y Celaya se avala de sobra al Pescador de hombres, Víctor Aguilar nuevo obispo queretano, quien es homónimo de nuestro compañero periodista titular de Esfera del Tiempo.