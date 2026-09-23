Querétaro, 23 de septiembre de 2026.- Representantes de 11 de las 14 Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial se reunirán del 1 al 4 de octubre en el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro "Manuel Gómez Morín", donde el Municipio de Querétaro será sede del Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 2026.
La edición coincide con el 30 aniversario de la inscripción de la Zona de Monumentos Históricos de Querétaro en la Lista del Patrimonio Mundial y con los 30 años de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial.
Las actividades abiertas al público arrancarán el jueves 1 de octubre, de 12:00 a 20:00 horas. El viernes 2 y el sábado 3 el horario será de 09:00 a 20:00 horas; el domingo 4, de 09:00 a 16:00 horas.
Los 155 productores locales provenientes de las ciudades participantes podrán exhibir, promover y comercializar sus productos durante las cuatro jornadas.
En el área gastronómica participarán 40 productores. El sábado 3 de octubre se disputará la final del concurso Cocinero Queretano del Año, organizado por la Asociación de Cocineros Queretanos, y en esa jornada dos chefs de Querétaro formarán parte de una experiencia gastronómica con transmisión en vivo desde una de las áreas del centro cultural.
La programación incluye conversatorios, presentaciones culturales y musicales, y dos galerías fotográficas dedicadas a la riqueza histórica, arquitectónica, cultural y turística de las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial.