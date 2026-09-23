Querétaro recibirá a 11 ciudades patrimonio del 1 al 4 de octubre

Participan 155 productores y la edición coincide con el 30 aniversario de la inscripción de la Zona de Monumentos Históricos de Querétaro en la Lista del Patrimonio Mundial.

Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 2026 en Querétaro, con sede en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín del 1 al 4 de octubre.

Representantes de 11 de las 14 Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial participarán del 1 al 4 de octubre en el festival con sede en Querétaro.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de septiembre de 2026.- Representantes de 11 de las 14 Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial se reunirán del 1 al 4 de octubre en el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro "Manuel Gómez Morín", donde el Municipio de Querétaro será sede del Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 2026.

La edición coincide con el 30 aniversario de la inscripción de la Zona de Monumentos Históricos de Querétaro en la Lista del Patrimonio Mundial y con los 30 años de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial.

Las actividades abiertas al público arrancarán el jueves 1 de octubre, de 12:00 a 20:00 horas. El viernes 2 y el sábado 3 el horario será de 09:00 a 20:00 horas; el domingo 4, de 09:00 a 16:00 horas.

Los 155 productores locales provenientes de las ciudades participantes podrán exhibir, promover y comercializar sus productos durante las cuatro jornadas.

En el área gastronómica participarán 40 productores. El sábado 3 de octubre se disputará la final del concurso Cocinero Queretano del Año, organizado por la Asociación de Cocineros Queretanos, y en esa jornada dos chefs de Querétaro formarán parte de una experiencia gastronómica con transmisión en vivo desde una de las áreas del centro cultural.

La programación incluye conversatorios, presentaciones culturales y musicales, y dos galerías fotográficas dedicadas a la riqueza histórica, arquitectónica, cultural y turística de las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial.

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