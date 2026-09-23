Nayarit, 23 de septiembre de 2026.- La presencia de cocodrilos en zonas urbanas, turísticas y de uso público de las costas de la región tendrá un organismo dedicado a su atención: el Comité Regional de Coexistencia Humano-Cocodrilos, instalado por autoridades federales tras las reuniones celebradas el 22 de septiembre en este municipio nayarita.

El comité surgió de los encuentros entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con representantes municipales, instituciones académicas, el sector hotelero y especialistas del Grupo SOS Cocodrilo.

De acuerdo con las dependencias, el organismo deberá prevenir situaciones de riesgo y atender oportunamente los reportes de avistamientos con mecanismos de monitoreo, medidas de precaución y manejo.

Sus trabajos se organizarán en seis ejes. El de prevención buscará reducir riesgos mediante información, educación ambiental y medidas preventivas; el de atención, fortalecer la capacidad de respuesta ante reportes e interacciones, y el de vigilancia se enfocará en el monitoreo y seguimiento de los sitios con presencia de ejemplares.

Dos más apuntan al conocimiento, con la generación, integración y difusión de información técnica y científica, y al hábitat del cocodrilo, cuya protección, conservación y conectividad se busca fortalecer.

El sexto eje, de participación, impulsará la corresponsabilidad entre autoridades, comunidades, academia, especialistas y sectores productivos.

Según el comunicado conjunto número 209 de las tres dependencias, el comité funcionará también como espacio de coordinación, generación de acuerdos y seguimiento a las acciones de conservación de cocodrilos.