Instalan en Nayarit comité para atender presencia de cocodrilos

Trabajará en seis ejes, de la prevención y la vigilancia al hábitat, y surgió de reuniones con municipios, academia, hoteleros y el Grupo SOS Cocodrilo.

Participantes en la instalación del Comité Regional de Coexistencia Humano-Cocodrilos en Bahía de Banderas, Nayarit

El Comité Regional de Coexistencia Humano-Cocodrilos surgió de las reuniones del 22 de septiembre en Bahía de Banderas entre autoridades federales, municipios, academia, sector hotelero y el Grupo SOS Cocodrilo.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 23, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Nayarit, 23 de septiembre de 2026.- La presencia de cocodrilos en zonas urbanas, turísticas y de uso público de las costas de la región tendrá un organismo dedicado a su atención: el Comité Regional de Coexistencia Humano-Cocodrilos, instalado por autoridades federales tras las reuniones celebradas el 22 de septiembre en este municipio nayarita.

El comité surgió de los encuentros entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con representantes municipales, instituciones académicas, el sector hotelero y especialistas del Grupo SOS Cocodrilo.

De acuerdo con las dependencias, el organismo deberá prevenir situaciones de riesgo y atender oportunamente los reportes de avistamientos con mecanismos de monitoreo, medidas de precaución y manejo.

Sus trabajos se organizarán en seis ejes. El de prevención buscará reducir riesgos mediante información, educación ambiental y medidas preventivas; el de atención, fortalecer la capacidad de respuesta ante reportes e interacciones, y el de vigilancia se enfocará en el monitoreo y seguimiento de los sitios con presencia de ejemplares.

Dos más apuntan al conocimiento, con la generación, integración y difusión de información técnica y científica, y al hábitat del cocodrilo, cuya protección, conservación y conectividad se busca fortalecer.

El sexto eje, de participación, impulsará la corresponsabilidad entre autoridades, comunidades, academia, especialistas y sectores productivos.

Según el comunicado conjunto número 209 de las tres dependencias, el comité funcionará también como espacio de coordinación, generación de acuerdos y seguimiento a las acciones de conservación de cocodrilos.

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