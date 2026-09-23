JAPAM renueva drenaje en calle Constituyentes de San Juan del Río

La circulación estará limitada entre 5 de Mayo y Alfonso Ballesteros del 21 de septiembre al 16 de noviembre; se mantiene el acceso local.

Retroexcavadora y camión de volteo en zanja para renovar drenaje en calle Constituyentes, San Juan del Río

JAPAM renueva la red de drenaje sanitario en calle Constituyentes, entre 5 de Mayo y Alfonso Ballesteros, con trabajos programados hasta el 16 de noviembre de 2026.

JAPAM
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de septiembre de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) inició la renovación de la red de drenaje sanitario en la calle Constituyentes, en el tramo comprendido entre 5 de Mayo y Alfonso Ballesteros, en la colonia Centro. Los trabajos se realizarán del 21 de septiembre al 16 de noviembre de 2026.

La circulación estará limitada en el tramo intervenido; el acceso para el tránsito local se mantiene.

El organismo pidió a quienes transiten por la zona tomar precauciones y considerar rutas alternas durante las ocho semanas previstas de obra, en una de las calles del primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con JAPAM, la intervención busca mejorar la infraestructura sanitaria del municipio.

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