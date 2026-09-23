San Juan del Río, 23 de septiembre de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) inició la renovación de la red de drenaje sanitario en la calle Constituyentes, en el tramo comprendido entre 5 de Mayo y Alfonso Ballesteros, en la colonia Centro. Los trabajos se realizarán del 21 de septiembre al 16 de noviembre de 2026.
La circulación estará limitada en el tramo intervenido; el acceso para el tránsito local se mantiene.
El organismo pidió a quienes transiten por la zona tomar precauciones y considerar rutas alternas durante las ocho semanas previstas de obra, en una de las calles del primer cuadro de la ciudad.
De acuerdo con JAPAM, la intervención busca mejorar la infraestructura sanitaria del municipio.