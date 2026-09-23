Sinaloa, 23 de septiembre de 2026.- Una denuncia anónima al 089 derivó en la detención de dos civiles armados en el municipio de Concordia, a quienes elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aseguraron dos fusiles, 360 cartuchos y 200 envoltorios con presunta metanfetamina, informó la Coordinación Interinstitucional Sinaloa.
Agentes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), de la Policía Estatal Preventiva, realizaban trabajos de prevención y vigilancia en las inmediaciones de la carretera El Salto-Villa Unión cuando la denuncia ciudadana los alertó sobre la presencia de personas armadas.
A partir de ese reporte arrancó un operativo que permitió ubicar a dos hombres.
Los dos intentaron evadir la acción policial, pero los agentes, con apoyo del Grupo Interinstitucional, les dieron alcance.
La revisión arrojó un fusil calibre 5.56x45 mm, un fusil multicalibre, 12 cargadores para calibre 5.56 mm y 360 cartuchos útiles calibre 5.56 mm. También fueron asegurados 200 envoltorios con presunta metanfetamina, con un peso aproximado de 56 gramos, dos chalecos, cuatro placas Kevlar y dos radios de comunicación.
Los dos detenidos, el armamento y el resto de los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.
El comunicado conjunto invita a la población a usar el 9-1-1 para emergencias y el 089 para denuncias anónimas, el canal por el que llegó el reporte que activó este operativo.