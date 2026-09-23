Detienen en Concordia a dos hombres armados tras denuncia al 089

Les aseguraron dos fusiles, 12 cargadores, 360 cartuchos y 200 envoltorios con presunta metanfetamina cerca de la carretera El Salto-Villa Unión.

Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal junto a dos detenidos, fusiles, cargadores, envoltorios y chalecos asegurados en Concordia, Sinaloa.

Los dos detenidos en Concordia fueron puestos a disposición de la autoridad competente junto con dos fusiles, 12 cargadores y 200 envoltorios con presunta metanfetamina asegurados cerca de la carretera El Salto-Villa Unión. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Sinaloa, 23 de septiembre de 2026.- Una denuncia anónima al 089 derivó en la detención de dos civiles armados en el municipio de Concordia, a quienes elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aseguraron dos fusiles, 360 cartuchos y 200 envoltorios con presunta metanfetamina, informó la Coordinación Interinstitucional Sinaloa.

Agentes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), de la Policía Estatal Preventiva, realizaban trabajos de prevención y vigilancia en las inmediaciones de la carretera El Salto-Villa Unión cuando la denuncia ciudadana los alertó sobre la presencia de personas armadas.

A partir de ese reporte arrancó un operativo que permitió ubicar a dos hombres.

Los dos intentaron evadir la acción policial, pero los agentes, con apoyo del Grupo Interinstitucional, les dieron alcance.

La revisión arrojó un fusil calibre 5.56x45 mm, un fusil multicalibre, 12 cargadores para calibre 5.56 mm y 360 cartuchos útiles calibre 5.56 mm. También fueron asegurados 200 envoltorios con presunta metanfetamina, con un peso aproximado de 56 gramos, dos chalecos, cuatro placas Kevlar y dos radios de comunicación.

Los dos detenidos, el armamento y el resto de los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

El comunicado conjunto invita a la población a usar el 9-1-1 para emergencias y el 089 para denuncias anónimas, el canal por el que llegó el reporte que activó este operativo.

sinaloa seguridad sucesos criminalidad

Reciente

Participantes de pie en el escenario durante la presentación de INVERSA, Festival Querétaro Experimental 2026, ante una pantalla que anuncia el festival del 1 al 4 de octubre en Plaza Fundadores.
Querétaro

Querétaro Experimental 2026 instalará domo en Plaza Fundadores

La Secretaría de Cultura municipal reúne a 68 artistas y colectivos en 24 propuestas, con acceso gratuito de 15:00 a 23:00 horas.

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, habla con micrófono ante las graduadas del Centro de Empoderamiento para las Mujeres.
Querétaro

Centro de Empoderamiento gradúa a más de 500 mujeres en Querétaro

En un año de operación, el centro municipal ha recibido a más de 16 mil mujeres; el alcalde llamó a las graduadas a defender Querétaro.

Dos asistentes se saludan en el escenario de la Convención Binacional México-Estados Unidos organizada por la AmSoc en Ciudad de México
Editorial

Querétaro suma cerca de 800 mdd de inversión de EU en 2026: Kuri

El estado capta el 72% de los data centers del país; Kuri compartió panel con los gobernadores de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

Medidor de una toma de agua domiciliaria, como las casi 100 mil que prevé la JAPAM en San Juan del Río.
San Juan del Río

JAPAM cerraría 2026 con casi 100 mil tomas en San Juan del Río

La JAPAM construye en Solares Banthí un tanque de mil 500 metros cúbicos con 20 millones de pesos para atender la zona oriente.