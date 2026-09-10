Recuperan dos vehículos robados en distintos puntos de Culiacán

En un hecho distinto, la Policía Estatal aseguró un Jetta con reporte de robo vigente en la colonia Las Quintas.

Elementos de la Policía Estatal y el Ejército revisan un automóvil Volkswagen Jetta asegurado por reporte de robo en Culiacán, Sinaloa.

El automóvil Volkswagen Jetta fue asegurado en la colonia Las Quintas tras confirmarse que contaba con reporte de robo vigente.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 10, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
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- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
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Sinaloa, 10 de septiembre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Policía Estatal Preventiva y con apoyo del Grupo Interinstitucional, recuperaron dos vehículos con reporte de robo en distintos puntos de Culiacán: una camioneta Volkswagen Tiguan localizada minutos después de que su robo fuera reportado al número de emergencias 9-1-1, y un automóvil Volkswagen Jetta detectado durante un recorrido en la colonia Las Quintas.

El reporte del robo de la camioneta Tiguan llegó al 9-1-1 y policías estatales se desplegaron hacia la zona sur del municipio. Sobre la carretera que conduce al Ejido Los Huizaches, los uniformados detectaron una unidad con las mismas características y, al cotejar los datos en la plataforma de verificación vehicular, confirmaron que se trataba de la camioneta reportada minutos antes.

El vehículo fue entregado a su propietario en el sitio.

El segundo caso ocurrió durante recorridos de vigilancia en la colonia Las Quintas, donde policías estatales ubicaron un automóvil Volkswagen Jetta estacionado entre las calles del sector.

Al verificar los datos generales en la base de datos, confirmaron que contaba con reporte de robo vigente, por lo que fue asegurado y turnado ante la autoridad competente.

La SSPE reiteró que la ciudadanía puede reportar movimientos sospechosos o vehículos robados al número de emergencias 9-1-1, y presentar denuncias anónimas al 089.

seguridad criminalidad sinaloa

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