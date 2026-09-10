Ciudad de México, 10 de septiembre de 2026.- Uniformados de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, encontraron y devolvieron a su dueño 9 mil 300 pesos que olvidó en el cajero automático de una sucursal bancaria de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los hechos ocurrieron mientras los oficiales realizaban una supervisión en la sucursal, ubicada en avenida Politécnico, colonia Lindavista Norte. Ahí observaron que de uno de los cajeros automáticos sobresalían varios billetes, por lo que los retiraron y los resguardaron de acuerdo con los lineamientos policiales, además de informar a sus superiores.

Momentos más tarde llegó un hombre de 51 años que se identificó como propietario del dinero y, tras comprobar la transacción mediante el ticket correspondiente, los policías le hicieron entrega de la cantidad.

El hombre agradeció el apoyo de los elementos de la Policía Bancaria e Industrial y se retiró del lugar.