PBI devuelve 9 mil 300 pesos olvidados en cajero en GAM

El hallazgo ocurrió durante una supervisión policial en una sucursal bancaria de la colonia Lindavista Norte.

Oficial de la Policía Bancaria e Industrial entrega dinero en efectivo a un hombre dentro de una sucursal bancaria en la Ciudad de México.

Un oficial de la Policía Bancaria e Industrial hace entrega de los 9 mil 300 pesos recuperados en un cajero automático de la alcaldía Gustavo A. Madero.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 10, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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Ciudad de México, 10 de septiembre de 2026.- Uniformados de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, encontraron y devolvieron a su dueño 9 mil 300 pesos que olvidó en el cajero automático de una sucursal bancaria de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los hechos ocurrieron mientras los oficiales realizaban una supervisión en la sucursal, ubicada en avenida Politécnico, colonia Lindavista Norte. Ahí observaron que de uno de los cajeros automáticos sobresalían varios billetes, por lo que los retiraron y los resguardaron de acuerdo con los lineamientos policiales, además de informar a sus superiores.

Momentos más tarde llegó un hombre de 51 años que se identificó como propietario del dinero y, tras comprobar la transacción mediante el ticket correspondiente, los policías le hicieron entrega de la cantidad.

El hombre agradeció el apoyo de los elementos de la Policía Bancaria e Industrial y se retiró del lugar.

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