Colima, Colima, 10 de septiembre de 2026.- Nueve municipios de Colima, Jalisco y Michoacán recibirán, del 17 al 27 de septiembre, funciones de teatro, danza, circo y música gratuitas como parte de la décima edición del Festival de Artes Vivas de la Costa.

El encuentro nació en 2017 en Tecomán, ciudad de 10 mil habitantes, con el propósito de acercar a la juventud al teatro. Casi una década después, la premisa se mantiene, aunque el festival sumó otras disciplinas artísticas.

Héctor Castañeda Arceo, director de la Compañía Puercoespines Teatro y creador del encuentro, señaló que la Costa será la protagonista de esta edición, pues ahí nació el festival y ahí se concentra su propósito de impulsar las artes escénicas en zonas alejadas de las capitales, como Manzanillo, Ixtapilla o Tecomán. "Es uno de los elementos más nobles con los que puede contar la juventud, de tener a su alcance manifestaciones artísticas, así como la oportunidad de conversar con propuestas escénicas o conciertos ya que el arte tiene una maravillosa capacidad de generar conciencia, resiliencia y sensibilidad", dijo.

Para 2026, el festival cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest), y se inscribe en el Circuito Nacional de Festivales por la Paz. El encuentro forma parte, además, del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y de la estrategia Territorios de Paz.

Las funciones, de entrada libre y para todo público, se realizarán en escenarios como el Teatro Hidalgo y el Foro Universitario Pablo Silva García, ambos en Colima; la Escuela Primaria Morelos, en Villa de Álvarez; y el Centro para las Artes José Rolón, en Ciudad Guzmán, Jalisco, entre otros recintos.

El telón se levanta el viernes 17 a las 19:00 horas en el Teatro Hidalgo de Colima con El Coyul, de la creadora Esmeralda Aragón y codirección de Gustavo Martínez, con la compañía Pelo de gato, un ojo al gato y otro al garabato. Del viernes 18 al domingo 27 se presentarán, entre otras puestas, Chachareando o concierto para basura y dos pepenadores, Rudo entre cuerdas y el espectro, Vestidos de niña, Hornear el amor y Yetiví, la historia jamás contada del Yeti.

En la parte musical se presentará Vania Thomas, banda de Colima que fusiona boleros, funk, reggae, pop, samba y bossa nova, entre otros géneros. La oferta formativa incluye los talleres Procesos creativos para la construcción de máscaras y Del impulso creativo a la escena.

La programación completa puede consultarse en las redes sociales oficiales del festival —Facebook, Instagram y TikTok—, así como en las cuentas de la Secretaría de Cultura federal en X (@cultura_mx), Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx).