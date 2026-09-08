Querétaro, 8 de septiembre de 2026.- La Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ) ofrecerá un concierto el 10 de septiembre en el Teatro de la Ciudad, con un programa que reúne piezas de Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn y Franz Schubert bajo la dirección musical del maestro Mark Kadin. La función iniciará a las 20:00 horas.

El violinista Adrián Barrera Ramos, concertino de la agrupación, será el solista de la noche.

Barrera Ramos interpretará el Concierto para violín y orquesta de Mendelssohn, que el programa de la orquesta describe como una de las obras más exigentes del repertorio universal para el instrumento.

[Kadin ya ha dirigido a la OFEQ en otros programas de esa exigencia técnica: en septiembre de 2025 condujo a la orquesta en un concierto dedicado a Niccolò Paganini y Serguéi Rachmaninov en el Teatro Metropolitano.]

El programa abrirá con los Valses de Schubert-Denisov, orquestación del compositor ruso Edison Denisov sobre melodías originales de Franz Schubert. Cerrará con la Sinfonía número 1 de Beethoven, la primera obra sinfónica publicada por el compositor alemán.

La OFEQ, designada Patrimonio Cultural del Estado, forma parte de [la agenda cultural que el Municipio de Querétaro ha impulsado en septiembre], mes en el que también programó presentaciones de la agrupación dentro del Hay Festival Querétaro.

Los boletos están disponibles en la plataforma oficial www.filarmonicadequeretaro.org y en el punto de venta físico ubicado en calle Altamirano norte número 18, Centro Histórico de Querétaro.