OFEQ interpretará a Mendelssohn con Adrián Barrera de solista

La Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro presentará un programa con Beethoven, Mendelssohn y Schubert el 10 de septiembre.

Integrantes de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro sobre el escenario durante un concierto, con atril de la agrupación al frente.

La Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ), Patrimonio Cultural del Estado, ofrecerá un concierto el 10 de septiembre en el Teatro de la Ciudad.

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Kary García
Por Kary García Sep 08, 2026
Kary García
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Querétaro, 8 de septiembre de 2026.- La Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ) ofrecerá un concierto el 10 de septiembre en el Teatro de la Ciudad, con un programa que reúne piezas de Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn y Franz Schubert bajo la dirección musical del maestro Mark Kadin. La función iniciará a las 20:00 horas.

El violinista Adrián Barrera Ramos, concertino de la agrupación, será el solista de la noche.

Barrera Ramos interpretará el Concierto para violín y orquesta de Mendelssohn, que el programa de la orquesta describe como una de las obras más exigentes del repertorio universal para el instrumento.

[Kadin ya ha dirigido a la OFEQ en otros programas de esa exigencia técnica: en septiembre de 2025 condujo a la orquesta en un concierto dedicado a Niccolò Paganini y Serguéi Rachmaninov en el Teatro Metropolitano.]

El programa abrirá con los Valses de Schubert-Denisov, orquestación del compositor ruso Edison Denisov sobre melodías originales de Franz Schubert. Cerrará con la Sinfonía número 1 de Beethoven, la primera obra sinfónica publicada por el compositor alemán.

La OFEQ, designada Patrimonio Cultural del Estado, forma parte de [la agenda cultural que el Municipio de Querétaro ha impulsado en septiembre], mes en el que también programó presentaciones de la agrupación dentro del Hay Festival Querétaro.

Los boletos están disponibles en la plataforma oficial www.filarmonicadequeretaro.org y en el punto de venta físico ubicado en calle Altamirano norte número 18, Centro Histórico de Querétaro.

El director de la orquesta hace una reverencia con la batuta en alto ante el p\u00fablico tras una presentaci\u00f3n. El concierto del 10 de septiembre estará bajo la dirección musical del maestro Mark Kadin, titular de la OFEQ. rotativo.com.mx

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