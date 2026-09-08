Arroyo Seco recibe informe estatal y ayuda para migrantes

El secretario de Desarrollo Social encabezó un encuentro en Santa María de los Cocos, comunidad atendida tras las últimas contingencias por lluvias.

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social de Querétaro, presenta Contigo sin Fronteras en Arroyo Seco

El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, presentó el programa Contigo sin Fronteras durante la jornada en Arroyo Seco.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Arroyo Seco, 8 de septiembre de 2026.- El gobierno del estado llevó a Santa María de los Cocos el programa Contigo sin Fronteras, que acompaña a las familias en el trámite de visa para reencontrarse con parientes que radican en Estados Unidos.

La presentación ocurrió durante un encuentro de convivencia con habitantes de la comunidad —una de las más alejadas del estado— en el marco de las brigadas que el gabinete estatal despliega para difundir los resultados del quinto informe de gobierno del mandatario estatal, Mauricio Kuri González.

Santa María de los Cocos fue una de las comunidades afectadas y atendidas durante las más recientes contingencias por lluvias en la región.

El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, encabezó el encuentro. "Que sepan algo muy importante, que las familias en Querétaro no están solas, cuentan con el gobernador Mauricio Kuri y con todo su equipo de trabajo para cuando más se necesite, dice el Gobernador: puede ser que no podamos estar en todas las buenas, pero sí en las malas, siempre estaremos presentes, así lo demostramos cuando fue el tema de las lluvias, de las afectaciones", dijo.

Habitantes de Santa Mar\u00eda de los Cocos, en Arroyo Seco, durante encuentro con el gobierno de Quer\u00e9taro Habitantes de Santa María de los Cocos, en el municipio de Arroyo Seco, participaron en el encuentro de convivencia con el gobierno del estado. rotativo.com.mx

Contigo sin Fronteras, que el gobierno estatal presentó un día antes como programa piloto para 100 adultos mayores con familiares migrantes, ayuda a las familias que tienen algún integrante viviendo en Estados Unidos a gestionar sus trámites de visa.

En Arroyo Seco, la dependencia estatal opera además los programas Transporte Escolar, Contigo y tu bebé y Contigo en tu mesa, dirigidos a mejorar la calidad de vida de las familias del municipio, señaló el funcionario.

Al encuentro asistieron la directora de Control Patrimonial de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, Doris Peralta García; la secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain, y las subsecretarias y el subsecretario de la SEDESOQ, María Alemán Muñoz Castillo, Leticia Rubio Montes y Ernesto Alonso Mejía Botello, además de un sketch con los logros de la administración.

arroyo seco gobierno sedesoq

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