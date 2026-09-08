Arroyo Seco, 8 de septiembre de 2026.- El gobierno del estado llevó a Santa María de los Cocos el programa Contigo sin Fronteras, que acompaña a las familias en el trámite de visa para reencontrarse con parientes que radican en Estados Unidos.
La presentación ocurrió durante un encuentro de convivencia con habitantes de la comunidad —una de las más alejadas del estado— en el marco de las brigadas que el gabinete estatal despliega para difundir los resultados del quinto informe de gobierno del mandatario estatal, Mauricio Kuri González.
Santa María de los Cocos fue una de las comunidades afectadas y atendidas durante las más recientes contingencias por lluvias en la región.
El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, encabezó el encuentro. "Que sepan algo muy importante, que las familias en Querétaro no están solas, cuentan con el gobernador Mauricio Kuri y con todo su equipo de trabajo para cuando más se necesite, dice el Gobernador: puede ser que no podamos estar en todas las buenas, pero sí en las malas, siempre estaremos presentes, así lo demostramos cuando fue el tema de las lluvias, de las afectaciones", dijo.
Habitantes de Santa María de los Cocos, en el municipio de Arroyo Seco, participaron en el encuentro de convivencia con el gobierno del estado. rotativo.com.mx
Contigo sin Fronteras, que el gobierno estatal presentó un día antes como programa piloto para 100 adultos mayores con familiares migrantes, ayuda a las familias que tienen algún integrante viviendo en Estados Unidos a gestionar sus trámites de visa.
En Arroyo Seco, la dependencia estatal opera además los programas Transporte Escolar, Contigo y tu bebé y Contigo en tu mesa, dirigidos a mejorar la calidad de vida de las familias del municipio, señaló el funcionario.
Al encuentro asistieron la directora de Control Patrimonial de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, Doris Peralta García; la secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain, y las subsecretarias y el subsecretario de la SEDESOQ, María Alemán Muñoz Castillo, Leticia Rubio Montes y Ernesto Alonso Mejía Botello, además de un sketch con los logros de la administración.