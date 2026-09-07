Contigo sin Fronteras: piloto de visas para adultos mayores

El secretario de Desarrollo Social explicó que el gobierno estatal acompañará el trámite consular, aunque la aprobación final no depende de la dependencia.

Luis Bernardo Nava Guerrero, secretario de Desarrollo Social de Querétaro, durante el quinto informe de gobierno.

Nava Guerrero detalló que las primeras tres citas del programa ya fueron asignadas para el 19 de septiembre.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- El gobierno estatal lanzó el programa Contigo sin Fronteras, un piloto para acompañar el trámite de visa de 100 adultos mayores con familiares migrantes en Estados Unidos, anunció el secretario de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava Guerrero, durante el quinto informe de gobierno.

El funcionario aclaró que la dependencia acompaña el proceso, pero la aprobación de la visa depende exclusivamente de los servicios consulares.

Nava Guerrero informó que las primeras tres citas del programa ya fueron asignadas para el 19 de septiembre, y que el gobierno estatal dará seguimiento a cada caso hasta la segunda cita del trámite consular. El anuncio se suma a las acciones que la Secretaría de Gobierno del estado ya opera para familias con parientes migrantes, luego de que en 2025 apoyó a 19 familias de connacionales fallecidos en Estados Unidos con traslados y trámites.

El secretario explicó que el programa prioriza a personas adultas mayores porque, de acuerdo con la experiencia de otros estados como Aguascalientes, tienen mayor probabilidad de que los servicios consulares les otorguen la visa, al tratarse de personas que no migraron en años anteriores y que cuentan con patrimonio y arraigo en Querétaro.

El anuncio se dio en el marco del quinto informe de gobierno de Mauricio Kuri González, que en los días previos derivó en jornadas de brigadas de servidores públicos —entre ellos el propio Nava Guerrero— que recorrieron puntos de Querétaro para difundir los resultados del quinto año de la administración estatal.

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