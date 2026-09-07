Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- El gobierno estatal lanzó el programa Contigo sin Fronteras, un piloto para acompañar el trámite de visa de 100 adultos mayores con familiares migrantes en Estados Unidos, anunció el secretario de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava Guerrero, durante el quinto informe de gobierno.
El funcionario aclaró que la dependencia acompaña el proceso, pero la aprobación de la visa depende exclusivamente de los servicios consulares.
Nava Guerrero informó que las primeras tres citas del programa ya fueron asignadas para el 19 de septiembre, y que el gobierno estatal dará seguimiento a cada caso hasta la segunda cita del trámite consular. El anuncio se suma a las acciones que la Secretaría de Gobierno del estado ya opera para familias con parientes migrantes, luego de que en 2025 apoyó a 19 familias de connacionales fallecidos en Estados Unidos con traslados y trámites.
El secretario explicó que el programa prioriza a personas adultas mayores porque, de acuerdo con la experiencia de otros estados como Aguascalientes, tienen mayor probabilidad de que los servicios consulares les otorguen la visa, al tratarse de personas que no migraron en años anteriores y que cuentan con patrimonio y arraigo en Querétaro.
El anuncio se dio en el marco del quinto informe de gobierno de Mauricio Kuri González, que en los días previos derivó en jornadas de brigadas de servidores públicos —entre ellos el propio Nava Guerrero— que recorrieron puntos de Querétaro para difundir los resultados del quinto año de la administración estatal.