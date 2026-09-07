Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- Querétaro planteó ampliar la cooperación con Reino Unido en seguridad, inversión, turismo, cultura, agua y energía, durante una reunión entre el gobernador Mauricio Kuri González y la embajadora británica en México, Susannah Goshko.
El encuentro se realizó en Palacio de Gobierno, donde ambas partes revisaron áreas de colaboración y el mandatario estatal expuso el interés de fortalecer la capacitación en idioma inglés dentro de las empresas establecidas en la entidad.
La agenda incluyó también el fortalecimiento de la economía circular y el crecimiento económico mediante la estrategia industrial de Querétaro. El estado ha incorporado este modelo dentro de distintas acciones de desarrollo y vinculación empresarial, incluido el trabajo en economía circular.
La reunión en Palacio de Gobierno incluyó una agenda de colaboración en inversión, turismo, cultura, agua, energía y capacitación en inglés.Otro de los puntos abordados fue dar mayor impulso al programa Beca Embajadores, además de mantener la promoción de Querétaro entre empresas del Reino Unido.
La vinculación con compañías británicas forma parte de una agenda que el gobierno estatal ha desarrollado también mediante acciones de promoción aeroespacial, con acercamientos orientados a identificar oportunidades comerciales y empresariales.
Kuri González y Goshko revisaron además posibles áreas de cooperación relacionadas con turismo y cultura, junto con los sectores de agua y energía, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Querétaro.
La agenda económica internacional de la administración estatal también ha incluido encuentros dirigidos a la atracción de inversiones, mientras que en la reunión con la representación británica el planteamiento específico fue dar seguimiento a la promoción del estado ante empresas de ese país.