Querétaro refuerza cooperación con Reino Unido

Mauricio Kuri y Susannah Goshko abordaron colaboración en seguridad, inversión, turismo, cultura, agua, energía y capacitación en inglés.

Mauricio Kuri y Susannah Goshko durante reunión de cooperación entre Querétaro y Reino Unido.

Mauricio Kuri González y la embajadora Susannah Goshko abordaron la cooperación de Querétaro con Reino Unido en inversión, seguridad, agua y energía.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- Querétaro planteó ampliar la cooperación con Reino Unido en seguridad, inversión, turismo, cultura, agua y energía, durante una reunión entre el gobernador Mauricio Kuri González y la embajadora británica en México, Susannah Goshko.

El encuentro se realizó en Palacio de Gobierno, donde ambas partes revisaron áreas de colaboración y el mandatario estatal expuso el interés de fortalecer la capacitación en idioma inglés dentro de las empresas establecidas en la entidad.

La agenda incluyó también el fortalecimiento de la economía circular y el crecimiento económico mediante la estrategia industrial de Querétaro. El estado ha incorporado este modelo dentro de distintas acciones de desarrollo y vinculación empresarial, incluido el trabajo en economía circular.

Mauricio Kuri y Susannah Goshko con integrantes de las delegaciones de Quer\u00e9taro y Reino Unido. La reunión en Palacio de Gobierno incluyó una agenda de colaboración en inversión, turismo, cultura, agua, energía y capacitación en inglés.

Otro de los puntos abordados fue dar mayor impulso al programa Beca Embajadores, además de mantener la promoción de Querétaro entre empresas del Reino Unido.

La vinculación con compañías británicas forma parte de una agenda que el gobierno estatal ha desarrollado también mediante acciones de promoción aeroespacial, con acercamientos orientados a identificar oportunidades comerciales y empresariales.

Kuri González y Goshko revisaron además posibles áreas de cooperación relacionadas con turismo y cultura, junto con los sectores de agua y energía, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Querétaro.

La agenda económica internacional de la administración estatal también ha incluido encuentros dirigidos a la atracción de inversiones, mientras que en la reunión con la representación británica el planteamiento específico fue dar seguimiento a la promoción del estado ante empresas de ese país.

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