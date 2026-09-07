Morena cuestiona el 6 de 6 electoral en Querétaro

Arturo Maximiliano García sostuvo que requisitos patrimoniales, fiscales y contra la violencia ya forman parte del marco vigente.

Grupo legislativo de Morena durante posicionamiento sobre el protocolo 6 de 6 en Querétaro

Morena sostuvo que varios requisitos incluidos en el protocolo 6 de 6 ya existen en la legislación y pidió discutir en el Congreso cualquier nueva obligación.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- El Grupo Legislativo de Morena cuestionó el protocolo denominado “6 de 6” impulsado desde el Ejecutivo estatal y sostuvo que varios de los requisitos presentados como filtros para futuras candidaturas ya existen en la legislación o han sido utilizados previamente como mecanismos de transparencia.

Arturo Maximiliano García, coordinador de la bancada, afirmó que declaraciones patrimoniales, información fiscal, posibles conflictos de interés y distintos elementos relacionados con bienes e inversiones ya forman parte de obligaciones o herramientas disponibles para revisar perfiles.

“No hay que engañar a las ciudadanas y los ciudadanos del estado, diciéndoles que se va a implementar algo nuevo y que va a hacer alguna diferencia”, afirmó.

El posicionamiento se produce después de que el gobernador Mauricio Kuri planteara un protocolo antinarcocandidatos basado en una declaración 6 de 6 y otros controles previos al registro de candidaturas rumbo al proceso electoral de 2027.

García señaló que el denominado “3 de 3 contra la violencia” ya establece restricciones relacionadas con sentencias firmes por violencia familiar, delitos sexuales o violencia política en razón de género, así como el registro de deudores alimentarios.

“Esto ya es un tema legal. Esto no es un tema que debe estar en ningún tipo de protocolo”, sostuvo.

El legislador agregó que los servidores públicos ya están sujetos a declaraciones patrimoniales de inicio, modificación y conclusión, manifestaciones sobre posibles conflictos de interés y cumplimiento de obligaciones fiscales.

A partir de ese marco, cuestionó que el Ejecutivo estatal no hubiera presentado una iniciativa de reforma ante el Congreso si la intención era transformar los filtros anunciados en nuevas obligaciones jurídicas.

“Si el Ejecutivo hubiera utilizado su facultad de iniciativa ante el Congreso para hacer una reforma electoral previa, al tiempo que anunciaba este protocolo, hubiera sonado lógico”, planteó.

El debate sobre esos filtros ya escaló al terreno partidista. El PAN estatal anunció previamente que buscaría convertir el mecanismo en requisito para sus candidaturas y emplazó a Morena a someter a sus aspirantes al mismo esquema. PAN reta a Morena

García sostuvo que los partidos pueden recurrir a instrumentos previstos en la legislación federal para revisar perfiles y mencionó la posibilidad de solicitar información ante instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República y el Servicio de Administración Tributaria.

“Entonces, no hay nada nuevo en esto. Me parece que se queda corto, tomando en cuenta los instrumentos ya disponibles justamente en la legislación local y en la legislación federal”, puntualizó.

El coordinador llamó a quienes participan en la promoción y recopilación de adhesiones al protocolo a revisar primero el marco jurídico vigente y determinar qué herramientas ya pueden utilizarse para fiscalizar a quienes aspiren a cargos de elección popular.

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