México inaugura consulado en Chongqing, el primero en 20 años

La nueva sede se suma a otras once representaciones consulares en Chongqing, ciudad de más de 32 millones de habitantes y polo industrial de China.

Roberto Velasco Álvarez y autoridades de México y China cortan el listón inaugural del Consulado de México en Chongqing.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, encabezó el corte de listón junto con Cai Wei, ministro asistente de Relaciones Exteriores de China, y autoridades de Chongqing, en la ceremonia realizada desde la Embajada de México en Beijing.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 07, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Beijing, China, 7 de septiembre de 2026.- México inauguró un Consulado General en Chongqing, su primera nueva representación consular en China en dos décadas, mediante una ceremonia realizada en formato híbrido desde la Embajada de México en Beijing.

El corte de listón lo encabezaron el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez —quien días atrás confirmó en Seúl la visita a México del presidente surcoreano Lee Jae Myung—, Cai Wei, ministro asistente de Relaciones Exteriores de China, y Huang Maojun, vicealcalde de Chongqing, junto con autoridades de esa municipalidad.

Velasco Álvarez, en representación del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum, agradeció al Gobierno de China y a las autoridades de Chongqing el apoyo brindado desde julio de 2023, cuando se formalizó el acuerdo de apertura.

"Esta ceremonia es una celebración de la amistad entre nuestros pueblos", dijo el canciller, quien subrayó que la nueva sede operará como una casa abierta, cercana y al servicio de la ciudadanía y de la relación bilateral.

El embajador de México en China, Jesús Seade, destacó que el consulado será un centro de acercamiento entre ambos países: "No hay mejor forma de entendernos que comunicándonos de cerca."

También participaron Efraín Guadarrama, jefe de la Unidad de Proyección para la Diplomacia, Política Exterior y Organización Interinstitucional de la SRE, y, de manera virtual desde Chongqing, el ministro Enrique Escamilla, integrante del Servicio Exterior Mexicano y titular designado de la nueva sede consular.

Chongqing, en el suroeste de China, es una de las urbes más pobladas del mundo, con más de 32 millones de habitantes, y un polo industrial y tecnológico de primer orden.

El nuevo consulado mexicano se suma a otras once representaciones consulares extranjeras ya establecidas en la ciudad: Japón, Reino Unido, Canadá, Camboya, Filipinas, Hungría, Italia, Uruguay, Bielorrusia, Myanmar y Vietnam.

Con esta apertura —la primera representación consular mexicana en China en dos décadas—, el país amplía su presencia institucional en la nación asiática, donde mantiene además la Embajada en Beijing y los consulados generales en Guangzhou, Shanghái y Hong Kong.

consulado china mexico

Reciente

Tarjetas de la FGJ Tamaulipas con los tres imputados por feminicidio en Reynosa, rostros pixelados.
Seguridad

Vinculan a proceso a tres por feminicidio en Reynosa

Un Juez de Control determinó que subsiste la prisión preventiva justificada contra los tres imputados y fijó tres meses para cerrar la investigación complementaria.

Elementos de la PID custodian a hombre detenido por reaprehensión de Zacatecas en Querétaro, rostro difuminado
Querétaro

PID cumple en Querétaro reaprehensión pedida por Zacatecas

La PID cumplimentó en Querétaro una orden de reaprehensión contra Ernesto Javier "N" por robo calificado, solicitada por Zacatecas.

Hombre detenido con rostro cubierto es custodiado por Guardia Civil, Policía Municipal y Fiscalía de Michoacán en Zamora
Seguridad

Detienen en Zamora a hombre con orden por abuso sexual

Guardia Civil, FGE y Policía Municipal lo identificaron tras un reporte por alteración del orden público; enfrenta proceso por abuso sexual.

Unidad nueva del sistema de Transporte de Querétaro, propiedad del gobierno del Estado.
Editorial

​Transporte de Qro suma 400 unidades, destaca AMEQ

El director de la Agencia de Movilidad del Estado lo mencionó durante el evento del gobernador Mauricio Kuri González, en el marco de su quinto informe de gobierno.