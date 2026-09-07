Beijing, China, 7 de septiembre de 2026.- México inauguró un Consulado General en Chongqing, su primera nueva representación consular en China en dos décadas, mediante una ceremonia realizada en formato híbrido desde la Embajada de México en Beijing.

El corte de listón lo encabezaron el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez —quien días atrás confirmó en Seúl la visita a México del presidente surcoreano Lee Jae Myung—, Cai Wei, ministro asistente de Relaciones Exteriores de China, y Huang Maojun, vicealcalde de Chongqing, junto con autoridades de esa municipalidad.

Velasco Álvarez, en representación del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum, agradeció al Gobierno de China y a las autoridades de Chongqing el apoyo brindado desde julio de 2023, cuando se formalizó el acuerdo de apertura.

"Esta ceremonia es una celebración de la amistad entre nuestros pueblos", dijo el canciller, quien subrayó que la nueva sede operará como una casa abierta, cercana y al servicio de la ciudadanía y de la relación bilateral.

El embajador de México en China, Jesús Seade, destacó que el consulado será un centro de acercamiento entre ambos países: "No hay mejor forma de entendernos que comunicándonos de cerca."

También participaron Efraín Guadarrama, jefe de la Unidad de Proyección para la Diplomacia, Política Exterior y Organización Interinstitucional de la SRE, y, de manera virtual desde Chongqing, el ministro Enrique Escamilla, integrante del Servicio Exterior Mexicano y titular designado de la nueva sede consular.

Chongqing, en el suroeste de China, es una de las urbes más pobladas del mundo, con más de 32 millones de habitantes, y un polo industrial y tecnológico de primer orden.

El nuevo consulado mexicano se suma a otras once representaciones consulares extranjeras ya establecidas en la ciudad: Japón, Reino Unido, Canadá, Camboya, Filipinas, Hungría, Italia, Uruguay, Bielorrusia, Myanmar y Vietnam.

Con esta apertura —la primera representación consular mexicana en China en dos décadas—, el país amplía su presencia institucional en la nación asiática, donde mantiene además la Embajada en Beijing y los consulados generales en Guangzhou, Shanghái y Hong Kong.