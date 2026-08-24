Ciudad de México, 24 de agosto de 2026.— El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, visitará México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, según acordaron los cancilleres de ambos países durante una reunión de trabajo en Seúl: Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores de México, y Cho Hyun, ministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea.
La visita presidencial marcará la firma del Plan de Acción México-Corea 2026–2030, un instrumento bilateral que ambos gobiernos han venido preparando y cuyo contenido quedará definido antes del encuentro entre los mandatarios en la Ciudad de México.
Reunión de trabajo entre las delegaciones de México y Corea del Sur en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Corea, en Seúl.Foto: Secretaría de Relaciones Exteriores
Cho Hyun recibió a Velasco Álvarez en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores coreano, donde ambas delegaciones sostuvieron una sesión formal de trabajo.
El intercambio económico fue uno de los ejes centrales del encuentro. Corea del Sur es el quinto socio comercial de México: el comercio bilateral sumó 29.7 mil millones de dólares en 2025.
Velasco Álvarez subrayó que la innovación, la inteligencia artificial, la gobernanza digital y el sector aeroespacial son las áreas prioritarias de la relación y que la oportunidad no está solo en el intercambio de conocimientos, sino en su creación conjunta.
Desde el Ministerio coreano, Cho Hyun presentó la intención de establecer en México un centro de cultura coreana. Ambas delegaciones también conversaron sobre la creación de un programa de becas México-Corea que beneficiaría a estudiantes de los dos países.
El secretario Roberto Velasco Álvarez encabeza la delegación mexicana durante la sesión de trabajo con el ministro Cho Hyun en Seúl.Foto: Secretaría de Relaciones Exteriores
En el plano multilateral, los cancilleres ratificaron su compromiso de colaborar en el mecanismo MIKTA —del que México y Corea son miembros fundadores junto con Indonesia, Turquía y Australia—, así como en los foros del APEC, el G20 y las Naciones Unidas.
Coincidieron en que la próxima visita de Lee Jae Myung a México representa una oportunidad para consolidar los avances de la relación bilateral e inaugurar una etapa con resultados duraderos para ambas naciones.