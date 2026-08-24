Corea del Sur recibirá al presidente Lee Jae Myung en México; cancilleres firmarán Plan de Acción 2026–2030

Velasco Álvarez y Cho Hyun también exploraron un centro de cultura coreana en México, un programa de becas y la colaboración en inteligencia artificial y sector aeroespacial

Roberto Velasco Álvarez y Cho Hyun se dan la mano frente a las banderas de México y Corea del Sur en la cancillería coreana

Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores de México, y Cho Hyun, ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, durante su reunión bilateral en Seúl.

Foto: Secretaría de Relaciones Exteriores
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 24 de agosto de 2026.— El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, visitará México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, según acordaron los cancilleres de ambos países durante una reunión de trabajo en Seúl: Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores de México, y Cho Hyun, ministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea.

La visita presidencial marcará la firma del Plan de Acción México-Corea 2026–2030, un instrumento bilateral que ambos gobiernos han venido preparando y cuyo contenido quedará definido antes del encuentro entre los mandatarios en la Ciudad de México.

Delegaciones de M\u00e9xico y Corea del Sur sentadas en mesa bilateral en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea Reunión de trabajo entre las delegaciones de México y Corea del Sur en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Corea, en Seúl.Foto: Secretaría de Relaciones Exteriores

Cho Hyun recibió a Velasco Álvarez en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores coreano, donde ambas delegaciones sostuvieron una sesión formal de trabajo.

El intercambio económico fue uno de los ejes centrales del encuentro. Corea del Sur es el quinto socio comercial de México: el comercio bilateral sumó 29.7 mil millones de dólares en 2025.

Velasco Álvarez subrayó que la innovación, la inteligencia artificial, la gobernanza digital y el sector aeroespacial son las áreas prioritarias de la relación y que la oportunidad no está solo en el intercambio de conocimientos, sino en su creación conjunta.

Desde el Ministerio coreano, Cho Hyun presentó la intención de establecer en México un centro de cultura coreana. Ambas delegaciones también conversaron sobre la creación de un programa de becas México-Corea que beneficiaría a estudiantes de los dos países.

Roberto Velasco \u00c1lvarez y funcionarios mexicanos frente al canciller coreano Cho Hyun durante la reuni\u00f3n bilateral en Se\u00fal El secretario Roberto Velasco Álvarez encabeza la delegación mexicana durante la sesión de trabajo con el ministro Cho Hyun en Seúl.Foto: Secretaría de Relaciones Exteriores

En el plano multilateral, los cancilleres ratificaron su compromiso de colaborar en el mecanismo MIKTA —del que México y Corea son miembros fundadores junto con Indonesia, Turquía y Australia—, así como en los foros del APEC, el G20 y las Naciones Unidas.

Coincidieron en que la próxima visita de Lee Jae Myung a México representa una oportunidad para consolidar los avances de la relación bilateral e inaugurar una etapa con resultados duraderos para ambas naciones.

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