Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- El gobernador de Querétaro debería acudir personalmente al Congreso del Estado para entregar su informe, escuchar a las distintas fuerzas políticas y responder a los planteamientos de quienes piensan diferente, planteó el diputado de Movimiento Ciudadano Paul Ospital Carrera.
"Creo que en Querétaro tenemos la suficiente madurez política y altura de miras para hacer una sesión respetuosa, pero también para marcar aquello en lo que no estamos de acuerdo y cuestionar lo que deba cuestionarse de este gobierno", señaló.
Paul Ospital recordó que esta práctica democrática era habitual en México y que se rompió durante el gobierno de Vicente Fox, cuando el entonces presidente dejó de presentar personalmente su informe ante el Congreso.
"Independientemente de las glosas que corresponden a cada secretario, me parece que el gobernador debe asistir a la sesión del Congreso a entregar su informe. Quien gobierna también debe escuchar a quienes no pensamos igual", dijo el diputado por Movimiento Ciudadano.