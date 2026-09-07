Diputado de MC pide a Kuri entregar el informe en persona

Paul Ospital Carrera señaló que el gobernador debe escuchar a las fuerzas políticas y responder a los cuestionamientos de la oposición.

Paul Ospital Carrera, diputado de Movimiento Ciudadano, durante su declaración sobre el informe de gobierno en Querétaro.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, pidió al gobernador de Querétaro acudir personalmente al Congreso a entregar su informe.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- El gobernador de Querétaro debería acudir personalmente al Congreso del Estado para entregar su informe, escuchar a las distintas fuerzas políticas y responder a los planteamientos de quienes piensan diferente, planteó el diputado de Movimiento Ciudadano Paul Ospital Carrera.

"Creo que en Querétaro tenemos la suficiente madurez política y altura de miras para hacer una sesión respetuosa, pero también para marcar aquello en lo que no estamos de acuerdo y cuestionar lo que deba cuestionarse de este gobierno", señaló.

Paul Ospital recordó que esta práctica democrática era habitual en México y que se rompió durante el gobierno de Vicente Fox, cuando el entonces presidente dejó de presentar personalmente su informe ante el Congreso.

"Independientemente de las glosas que corresponden a cada secretario, me parece que el gobernador debe asistir a la sesión del Congreso a entregar su informe. Quien gobierna también debe escuchar a quienes no pensamos igual", dijo el diputado por Movimiento Ciudadano.

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