San Juan del Río, 8 de septiembre de 2026.- San Juan del Río tendrá su primer Festival del Café el próximo 27 de septiembre, en el Jardín Independencia, con la participación confirmada de más de 20 cafeterías locales establecidas y espacio disponible hasta para 25 expositores.

El evento, organizado por la Coordinación de Desarrollo Económico municipal, se realizará en un horario de cuatro a nueve de la noche.

El coordinador de desarrollo económico municipal, Javier Durán Zárate, dijo que un estudio interno de la coordinación detectó que "uno de los negocios más prósperos y que más presencia tienen en los últimos años son las cafeterías" en San Juan del Río, lo que llevó a diseñarles un festival propio, aprovechando que el 1 de octubre se conmemora el Día Internacional del Café.

El festival forma parte del programa Consume Local, impulsado por el presidente municipal Roberto Cabrera, y está dirigido exclusivamente a cafeterías formales que cuentan con licencia de funcionamiento.

"El objetivo es impulsar al comercio local, impulsar a las cafeterías", dijo Durán Zárate.

La coordinación proyecta una asistencia de 2 mil personas, cifra que el propio Durán Zárate calificó de conservadora. El municipio destinará una inversión cercana a los 45 mil pesos para cubrir música, carpa y logística; los comerciantes no pagarán por su espacio, aunque algunos cubrirán gastos menores como el mandil o la vestimenta del personal.

El programa incluye al saxofonista sanjuanense Luis Barrón y al trovador Edson Adriano, además de dos catas: una de chocolate con café, patrocinada por Chocolates La Trufa y el restaurante La Hoja Santa, y otra de bocadillos con una cervecería local, con los mismos patrocinadores de alimentos. También habrá venta de obras de artistas locales. Como patrocinadores oficiales del festival participan Panadería La Antigua, Grupo ISIMA, Mausoleos Guadalupanos y Lumière, repostería francesa.

Diana Casa, propietaria de Lumière y una de las patrocinadoras, tomó la palabra en representación del grupo de patrocinadores. "San Juan es un terreno fértil para este gremio, para muchos otros", dijo, y agregó que espera que cafeterías, panaderías y otros negocios de alimentos "sigan creciendo" en el municipio.

En la sesión de preguntas, Durán Zárate confirmó que la intención es que el festival se repita cada año, a la manera de otros eventos ya consolidados en el municipio, como el de Día de Muertos, que llega a su vigésima edición.

Cuestionado sobre si las cafeterías identificarán el origen del café que ofrecerán —Veracruz, Chiapas u Oaxaca, entre otros—, el funcionario reconoció que esa diferenciación no estaba contemplada en el diseño original del festival, pero dijo que la retomaría con los baristas participantes a partir de la sugerencia hecha por un reportero durante la rueda de prensa.

La coordinación mantiene abierto el registro para negocios interesados en sumarse, hasta agotar el cupo de 25 espacios, a través de las páginas de Facebook de la Coordinación de Desarrollo Económico y de la Dirección de Turismo.

El municipio evalúa además instaurar un reconocimiento tipo "Consume Local al café del año", similar al que ya entrega en la categoría de pan de muerto.