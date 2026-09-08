San Juan del Río reunirá a 20 cafeterías en festival

El evento se realizará el 27 de septiembre en el Jardín Independencia, de cuatro a nueve de la noche, con expectativa de 2 mil asistentes.

Autoridades municipales y empresas patrocinadoras posan en la presentación oficial del Primer Festival del Café en San Juan del Río.

Representantes del municipio de San Juan del Río y de las empresas patrocinadoras encabezaron este 8 de septiembre de 2026 la presentación oficial del Primer Festival del Café, programado para el 27 de septiembre en el Jardín Independencia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 de septiembre de 2026.- San Juan del Río tendrá su primer Festival del Café el próximo 27 de septiembre, en el Jardín Independencia, con la participación confirmada de más de 20 cafeterías locales establecidas y espacio disponible hasta para 25 expositores.

El evento, organizado por la Coordinación de Desarrollo Económico municipal, se realizará en un horario de cuatro a nueve de la noche.

El coordinador de desarrollo económico municipal, Javier Durán Zárate, dijo que un estudio interno de la coordinación detectó que "uno de los negocios más prósperos y que más presencia tienen en los últimos años son las cafeterías" en San Juan del Río, lo que llevó a diseñarles un festival propio, aprovechando que el 1 de octubre se conmemora el Día Internacional del Café.

El festival forma parte del programa Consume Local, impulsado por el presidente municipal Roberto Cabrera, y está dirigido exclusivamente a cafeterías formales que cuentan con licencia de funcionamiento.

"El objetivo es impulsar al comercio local, impulsar a las cafeterías", dijo Durán Zárate.

La coordinación proyecta una asistencia de 2 mil personas, cifra que el propio Durán Zárate calificó de conservadora. El municipio destinará una inversión cercana a los 45 mil pesos para cubrir música, carpa y logística; los comerciantes no pagarán por su espacio, aunque algunos cubrirán gastos menores como el mandil o la vestimenta del personal.

El programa incluye al saxofonista sanjuanense Luis Barrón y al trovador Edson Adriano, además de dos catas: una de chocolate con café, patrocinada por Chocolates La Trufa y el restaurante La Hoja Santa, y otra de bocadillos con una cervecería local, con los mismos patrocinadores de alimentos. También habrá venta de obras de artistas locales. Como patrocinadores oficiales del festival participan Panadería La Antigua, Grupo ISIMA, Mausoleos Guadalupanos y Lumière, repostería francesa.

Diana Casa, propietaria de Lumière y una de las patrocinadoras, tomó la palabra en representación del grupo de patrocinadores. "San Juan es un terreno fértil para este gremio, para muchos otros", dijo, y agregó que espera que cafeterías, panaderías y otros negocios de alimentos "sigan creciendo" en el municipio.

En la sesión de preguntas, Durán Zárate confirmó que la intención es que el festival se repita cada año, a la manera de otros eventos ya consolidados en el municipio, como el de Día de Muertos, que llega a su vigésima edición.

Cuestionado sobre si las cafeterías identificarán el origen del café que ofrecerán —Veracruz, Chiapas u Oaxaca, entre otros—, el funcionario reconoció que esa diferenciación no estaba contemplada en el diseño original del festival, pero dijo que la retomaría con los baristas participantes a partir de la sugerencia hecha por un reportero durante la rueda de prensa.

La coordinación mantiene abierto el registro para negocios interesados en sumarse, hasta agotar el cupo de 25 espacios, a través de las páginas de Facebook de la Coordinación de Desarrollo Económico y de la Dirección de Turismo.

El municipio evalúa además instaurar un reconocimiento tipo "Consume Local al café del año", similar al que ya entrega en la categoría de pan de muerto.

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