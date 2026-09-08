San Juan del Río, 7 de septiembre de 2026.- Más de 20 variedades de mole, una proyección de cinco mil visitantes y una derrama económica estimada en 750 mil pesos concentrará la segunda edición del Festival del Mole, que se realizará el próximo 13 de septiembre en la comunidad de Laguna de Lourdes.

La organización calcula que 220 familias de 10 comunidades de San Juan del Río recibirán un beneficio directo de la jornada. El 90 por ciento de las personas que encabezan la participación gastronómica son mujeres, principalmente cocineras que conservan recetas transmitidas dentro de sus familias.

“No solo hablamos de mole, hablamos de historias familiares”, resumió Paulino Moreno, coordinador de Festivaleando, durante la presentación del encuentro realizada en el Hotel Misión San Gil.

Los visitantes encontrarán más de 20 preparaciones. Habrá moles dulces y salados, además de distintas proteínas, entre ellas pollo, conejo y otras opciones propuestas por cada cocinera.

El precio de los platillos oscilará entre 100 y 130 pesos, dependiendo del tipo de mole y la proteína. La porción podrá incluir arroz, frijoles o sopa y tortillas hechas a mano.

Moreno explicó que, a diferencia de otros formatos comerciales, las cocineras no pagarán por ocupar un espacio. El montaje, las carpas, tablones, manteles, mandiles y otros elementos de operación forman parte del recurso destinado al festival.

“El 100 por ciento de las ventas se quedan directamente para la familia, para las cocineras”, señaló.

El Festival del Mole proyecta cinco mil visitantes y una derrama económica de 750 mil pesos en Laguna de Lourdes. rotativo.com.mx

La estrategia forma parte de Festivaleando, esquema con el que el municipio ha desarrollado encuentros gastronómicos y culturales en distintas comunidades, colocando a las familias locales como responsables de la preparación y comercialización de sus productos.

Estacionamiento apoyará al campo de fútbol

El estacionamiento tendrá un costo de 20 pesos y será administrado por los equipos de fútbol de Laguna de Lourdes. El dinero será destinado a reunir recursos para adquirir un pequeño tractor que permita mantener el campo empastado donde se desarrollará el festival.

El equipo de Festivaleando aportará adicionalmente 10 mil pesos para ese propósito, de acuerdo con Moreno.

La operación del estacionamiento y los sanitarios también estará en manos de los equipos deportivos de la comunidad, con la intención de que parte del gasto realizado por los visitantes permanezca directamente en la localidad.

Entre las comunidades mencionadas durante la presentación se encuentran Cazadero, Laguna de Lourdes, Paso de Mata, El Carrizo, La Llave, La Valla, El Organal, San Miguel Galindo y San Sebastián.

La participación de Laguna de Lourdes aumentó respecto de la edición anterior. Moreno explicó que anteriormente intervinieron tres participantes de la comunidad, mientras que para este año calculan que alrededor de la mitad de los participantes corresponden a la propia localidad.

Artesanos, música y actividades infantiles

El festival incorporará un área para artesanos de San Juan del Río, con entre 10 y 20 espacios previstos para productores de artículos hechos a mano y alimentos artesanales.

La programación contempla también a la Banda Experimental, un trío huasteco, bailes folclóricos de la localidad y una zona infantil con inflables, juegos y otras actividades para niñas y niños.

La presencia de comunidades como El Organal permitirá además vincular el festival con otros productos y actividades desarrollados en la zona rural de San Juan del Río.

Israel Soriano Rodríguez, presidente de la Asociación de Cocineros Queretanos, sostuvo que festivales de este tipo permiten visibilizar una gastronomía estatal que, desde su perspectiva, ha recibido menos reconocimiento del que merece.

“Los principales embajadores de nuestra cocina tenemos que ser los queretanos”, afirmó.

El chef explicó que los moles de la región queretana suelen diferenciarse de otras preparaciones del país por una presencia menor del dulzor y mayor protagonismo de los chiles y las especias.

Durante la presentación, una de las cocineras de Laguna de Lourdes detalló que su preparación utiliza distintos tipos de chile, además de comino, clavo, pimienta, ajo, cebolla, tomate, tomillo y albahaca. Para ella, la diferencia final no depende únicamente de los ingredientes, sino del sazón que cada familia conserva.

La organización informó también que actualmente San Juan del Río cuenta con tres cocineras tradicionales certificadas y que pretende ampliar ese número mediante actividades que permitan financiar nuevos procesos de certificación.

El festival tendrá lugar el 13 de septiembre en el campo de fútbol de Laguna de Lourdes. Paulino Moreno señaló durante su intervención que las actividades comen