San Juan del Río, 17 de agosto de 2026.- La primera edición del FestiVaqueRun desbordó las calles del centro de San Juan del Río la tarde del sábado 15 de agosto, con una afluencia de cerca de 7 mil personas según el registro de Protección Civil, casi el doble de las 3 mil 500 que esperaban los organizadores.
Los participantes del FestiVaqueRun recorrieron las calles del centro de San Juan del Río portando detalles vaqueros, el 15 de agosto de 2026. rotativo.com.mx
Los participantes, con sombrero o algún otro detalle vaquero, recorrieron 5 kilómetros desde el Parque Paso de Los Guzmán hasta Foro Reto Río, por las avenidas Canal de Santa Clara, Juárez, Hidalgo y 20 de Noviembre, al ritmo en vivo de Banda Experimental y Los Culpables Norteño.
Cerca de 7 mil personas recorrieron las principales avenidas del centro de San Juan del Río durante la primera edición del FestiVaqueRun, el 15 de agosto de 2026. rotativo.com.mx
Al llegar a la meta, los corredores encontraron un área de convivencia con stands de masajes, hidratación, opciones gastronómicas, un toro mecánico y mamparas para fotografías.
El recorrido del FestiVaqueRun abarcó las avenidas Canal de Santa Clara, Juárez, Hidalgo y 20 de Noviembre en San Juan del Río. rotativo.com.mx
En el operativo de seguridad participaron la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Bomberos de San Juan del Río y Cruz Roja Mexicana.
Familias, colonias enteras y visitantes de municipios y estados foráneos participaron en la primera edición del FestiVaqueRun en San Juan del Río. rotativo.com.mx
"Rompimos récord, esperábamos 3 mil 500 personas, y en el registro de Protección Civil llegamos a las 7 mil personas, pero en saldo blanco", afirmó Paulino Moreno Paz, coordinador de Festivaleando, al término del evento. Destacó que la convocatoria atrajo a familias, colonias enteras y visitantes de municipios y estados fuera de San Juan del Río.
La primera edición del FestiVaqueRun duplicó la expectativa de los organizadores al reunir a cerca de 7 mil personas en San Juan del Río el 15 de agosto de 2026. rotativo.com.mx
El programa municipal Festivaleando, a través del cual se organizó el FestiVaqueRun, ya tiene agendada una segunda edición: el próximo sábado 22 de agosto, la carrera VaqueRun reunirá a mujeres mayores de 18 años en un circuito de 2.5 kilómetros, con salida a las 16:30 horas también desde el Parque Paso de Los Guzmán.