7 mil personas corren con estilo vaquero en la FestiVaqueRun de San Juan del Río

La convocatoria del Gobierno Municipal de San Juan del Río duplicó la expectativa inicial de 3 mil 500 participantes; el cierre fue en Foro Reto Río con toro mecánico, stands de masajes y música norteña.

Corredoras cruzan el arco de salida del FestiVaqueRun 2026 en el Parque Paso de Los Guzmán, San Juan del Río

La carrera FestiVaqueRun arrancó en el Parque Paso de Los Guzmán y trazó un recorrido de 5 kilómetros hasta el Foro Reto Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de agosto de 2026.- La primera edición del FestiVaqueRun desbordó las calles del centro de San Juan del Río la tarde del sábado 15 de agosto, con una afluencia de cerca de 7 mil personas según el registro de Protección Civil, casi el doble de las 3 mil 500 que esperaban los organizadores.

Participante disfrazado con caballo inflable y sombrero vaquero durante la carrera FestiVaqueRun 2026 en San Juan del R\u00edo Los participantes del FestiVaqueRun recorrieron las calles del centro de San Juan del Río portando detalles vaqueros, el 15 de agosto de 2026. rotativo.com.mx

Los participantes, con sombrero o algún otro detalle vaquero, recorrieron 5 kilómetros desde el Parque Paso de Los Guzmán hasta Foro Reto Río, por las avenidas Canal de Santa Clara, Juárez, Hidalgo y 20 de Noviembre, al ritmo en vivo de Banda Experimental y Los Culpables Norteño.

7 mil personas corren con estilo vaquero en la FestiVaqueRun de San Juan del R\u00edo Cerca de 7 mil personas recorrieron las principales avenidas del centro de San Juan del Río durante la primera edición del FestiVaqueRun, el 15 de agosto de 2026. rotativo.com.mx

Al llegar a la meta, los corredores encontraron un área de convivencia con stands de masajes, hidratación, opciones gastronómicas, un toro mecánico y mamparas para fotografías.

Cientos de participantes con sombreros vaqueros avanzan por una avenida del centro de San Juan del R\u00edo en el FestiVaqueRun 2026 El recorrido del FestiVaqueRun abarcó las avenidas Canal de Santa Clara, Juárez, Hidalgo y 20 de Noviembre en San Juan del Río. rotativo.com.mx

En el operativo de seguridad participaron la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Bomberos de San Juan del Río y Cruz Roja Mexicana.

Grupo de mujeres con sombreros vaqueros posa durante la carrera FestiVaqueRun 2026 en las calles de San Juan del R\u00edo Familias, colonias enteras y visitantes de municipios y estados foráneos participaron en la primera edición del FestiVaqueRun en San Juan del Río. rotativo.com.mx

"Rompimos récord, esperábamos 3 mil 500 personas, y en el registro de Protección Civil llegamos a las 7 mil personas, pero en saldo blanco", afirmó Paulino Moreno Paz, coordinador de Festivaleando, al término del evento. Destacó que la convocatoria atrajo a familias, colonias enteras y visitantes de municipios y estados fuera de San Juan del Río.

Corredora sonriente celebra con los brazos en alto durante la carrera FestiVaqueRun 2026 en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro La primera edición del FestiVaqueRun duplicó la expectativa de los organizadores al reunir a cerca de 7 mil personas en San Juan del Río el 15 de agosto de 2026. rotativo.com.mx

El programa municipal Festivaleando, a través del cual se organizó el FestiVaqueRun, ya tiene agendada una segunda edición: el próximo sábado 22 de agosto, la carrera VaqueRun reunirá a mujeres mayores de 18 años en un circuito de 2.5 kilómetros, con salida a las 16:30 horas también desde el Parque Paso de Los Guzmán.

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