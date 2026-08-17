San Juan del Río, 17 de agosto de 2026.- Los cortometrajes "Rosario" y "Antes de Verte" se alzaron con el primer lugar del Festival "Cine en Tus Manos" 2026, certamen municipal que convocó cerca de 30 producciones de corta duración exhibidas en la sala de Cinebox Play.
San Juan del Río, que en 2024 recibió el festival Ambulante con una gira de proyecciones en cuatro puntos del municipio, consolidó con este certamen un nuevo espacio para el talento audiovisual local.
El actor Mario Zaragoza entrega un trofeo a uno de los ganadores del Festival "Cine en Tus Manos" 2026, San Juan del Río, Querétaro. rotativo.com.mx
La ceremonia de premiación cerró un evento que, según los organizadores, buscó fomentar valores como la empatía, la identidad comunitaria y la creatividad audiovisual entre la comunidad sanjuanense.
El actor Mario Zaragoza, ganador del Premio Ariel y padrino del certamen, dirigió palabras a las y los realizadores: según los organizadores, los instó a recorrer hasta el final el camino que acaban de abrirse y a que su trabajo lo vea todo el mundo.
El actor Mario Zaragoza, ganador del Premio Ariel y padrino del festival, durante su intervención en el Festival "Cine en Tus Manos" 2026, San Juan del Río, Querétaro. rotativo.com.mx
Al término de la exhibición, el jurado reconoció también a "Historias de Fe Roca" en la Categoría Historias de Fe; a "Dando el Rol por San Juan" y "San Juan del Río, Te Llevo en el Corazón" en la Categoría Amor por San Juan; y entregó menciones honoríficas a "Inclusión", "De Aquí al Cielo y de Regreso", "Escucha con tus Ojos" y "El Espejo".
El equipo del cortometraje "Antes de Verte" recibe el trofeo al Mejor Cortometraje del Festival "Cine en Tus Manos" 2026, San Juan del Río, Querétaro. rotativo.com.mx
El festival fue organizado por el Gobierno Municipal de San Juan del Río a través de la Secretaría de Gestión Municipal. El alcalde Roberto Cabrera Valencia recibió un reconocimiento por su apoyo al cine local; en su intervención, refirió la importancia de proyectar el talento de quienes participaron.
El equipo del cortometraje "Antes de Verte" recibe el trofeo al Mejor Cortometraje del Festival "Cine en Tus Manos" 2026, San Juan del Río, Querétaro. rotativo.com.mx
La ceremonia contó con la presencia del secretario de Gestión Municipal, Roberto Jiménez Salinas; el coordinador Yamani Sequeira; el director Juan Manuel Gómez Guillermoprieto, y el coordinador de Desarrollo Económico, Javier Durán Zárate, entre otros funcionarios municipales.