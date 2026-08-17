Cortometrajes "Rosario" y "Antes de Verte" ganan el Cine en Tus Manos 2026

Mario Zaragoza, ganador del Premio Ariel, apadrinó la ceremonia y recibió un reconocimiento del Ayuntamiento por su apoyo al cine local.

Equipo del cortometraje Rosario recibe mención honorífica en el Festival Cine en Tus Manos 2026 San Juan del Río.

Entrega de Mención Honorífica al cortometraje "Rosario" durante la ceremonia de premiación del Festival "Cine en Tus Manos" 2026, San Juan del Río, Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de agosto de 2026.- Los cortometrajes "Rosario" y "Antes de Verte" se alzaron con el primer lugar del Festival "Cine en Tus Manos" 2026, certamen municipal que convocó cerca de 30 producciones de corta duración exhibidas en la sala de Cinebox Play.

San Juan del Río, que en 2024 recibió el festival Ambulante con una gira de proyecciones en cuatro puntos del municipio, consolidó con este certamen un nuevo espacio para el talento audiovisual local.

Mario Zaragoza entrega trofeo a ganador del Festival de Cortometrajes Cine en Tus Manos 2026 en San Juan del R\u00edo. El actor Mario Zaragoza entrega un trofeo a uno de los ganadores del Festival "Cine en Tus Manos" 2026, San Juan del Río, Querétaro. rotativo.com.mx

La ceremonia de premiación cerró un evento que, según los organizadores, buscó fomentar valores como la empatía, la identidad comunitaria y la creatividad audiovisual entre la comunidad sanjuanense.

El actor Mario Zaragoza, ganador del Premio Ariel y padrino del certamen, dirigió palabras a las y los realizadores: según los organizadores, los instó a recorrer hasta el final el camino que acaban de abrirse y a que su trabajo lo vea todo el mundo.

Mario Zaragoza habla con micr\u00f3fono en el Festival de Cortometrajes Cine en Tus Manos 2026 en San Juan del R\u00edo. El actor Mario Zaragoza, ganador del Premio Ariel y padrino del festival, durante su intervención en el Festival "Cine en Tus Manos" 2026, San Juan del Río, Querétaro. rotativo.com.mx

Al término de la exhibición, el jurado reconoció también a "Historias de Fe Roca" en la Categoría Historias de Fe; a "Dando el Rol por San Juan" y "San Juan del Río, Te Llevo en el Corazón" en la Categoría Amor por San Juan; y entregó menciones honoríficas a "Inclusión", "De Aquí al Cielo y de Regreso", "Escucha con tus Ojos" y "El Espejo".

Equipo del cortometraje Antes de Verte recibe trofeo Mejor Cortometraje del Festival Cine en Tus Manos 2026 San Juan del R\u00edo. El equipo del cortometraje "Antes de Verte" recibe el trofeo al Mejor Cortometraje del Festival "Cine en Tus Manos" 2026, San Juan del Río, Querétaro. rotativo.com.mx

El festival fue organizado por el Gobierno Municipal de San Juan del Río a través de la Secretaría de Gestión Municipal. El alcalde Roberto Cabrera Valencia recibió un reconocimiento por su apoyo al cine local; en su intervención, refirió la importancia de proyectar el talento de quienes participaron.

Equipo del cortometraje Antes de Verte recibe trofeo Mejor Cortometraje del Festival Cine en Tus Manos 2026 San Juan del R\u00edo. El equipo del cortometraje "Antes de Verte" recibe el trofeo al Mejor Cortometraje del Festival "Cine en Tus Manos" 2026, San Juan del Río, Querétaro. rotativo.com.mx

La ceremonia contó con la presencia del secretario de Gestión Municipal, Roberto Jiménez Salinas; el coordinador Yamani Sequeira; el director Juan Manuel Gómez Guillermoprieto, y el coordinador de Desarrollo Económico, Javier Durán Zárate, entre otros funcionarios municipales.

cine arte y cultura gobierno roberto cabrera

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