Ginna Guzmán presenta ley para incluir a personas con autismo en Querétaro

La propuesta del PVEM busca garantizar diagnóstico, educación inclusiva, empleo, movilidad y sanción a la discriminación contra personas con espectro autista o neurodivergencias, con una comisión intersecretarial y un padrón estatal.

Diputadas Ginna Guzmán y Perla Flores en rueda de prensa sobre ley de autismo y neurodivergencias, Querétaro, agosto 2026.

Las diputadas Ginna Guzmán Álvarez (centro) y Perla Flores Suárez (izquierda) en el encuentro con medios donde presentaron la iniciativa de Ley de los Derechos de las Personas que Viven con el Espectro Autista y/o Neurodivergencias, en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de agosto de 2026.- Una iniciativa de ley que reconoce derechos específicos para personas con espectro autista y neurodivergencias, sus familias y cuidadores fue presentada ante la Legislatura de Querétaro por la diputada Ginna Guzmán Álvarez, del Partido Verde Ecologista de México.

La propuesta establece cuatro ejes centrales: reconocimiento explícito de derechos —diagnóstico y atención, educación inclusiva, participación laboral, acceso al transporte y espacios públicos, y no discriminación—; coordinación institucional a través de una comisión intersecretarial que integrará a las áreas de salud, educación, trabajo, cultura, movilidad, gobierno y el Sistema DIF, con representación de la sociedad civil y de una persona dentro del espectro autista o su cuidador; generación de un padrón estatal estadístico y creación progresiva de centros de atención regionales; y prohibición expresa de la discriminación, con sanciones administrativas y penales para quienes nieguen atención, impidan el acceso a la educación o rechacen injustificadamente a una persona en el ámbito laboral.

"La inclusión no puede depender de la buena voluntad de cada institución o de cada persona; tiene que convertirse en una responsabilidad compartida y respaldada por la ley", sostuvo Guzmán Álvarez al presentar la iniciativa ante medios de comunicación.

La legisladora subrayó que la propuesta no busca tratar a todas las personas dentro del espectro autista como si fueran iguales, sino garantizar que ninguna diferencia se convierta en razón de exclusión.

La iniciativa la acompaña la diputada Perla Flores Suárez, quien compartió su experiencia como madre de un joven autista diagnosticado hace 19 años, cuando no existían terapias de lenguaje disponibles.

Organizaciones e instituciones de asistencia privada participaron en el encuentro con medios, entre ellas TEANido, Cofupaq, Eco a la Neurodiversidad, Mosaico, Corazones Neurodivergentes, 1000 Colores y Ahí estaremos entre hermanas y batallas. La representante de la institución Ana Cristina Juárez Diez Marina, IAP, señaló que se trata de la tercera vez que se intenta una iniciativa de ley en la materia en el estado, y que esta ocasión la diferencia la construcción conjunta entre gobierno, municipio, legislatura, colectivos y organizaciones.

En paralelo, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Adry Olvera, y la directora del DIF municipal de Querétaro, Gaby Valencia, informaron sobre los avances en la creación del Centro Integral de Atención al Autismo que impulsa el municipio.

Olvera afirmó que el recinto contará con personal capacitado para atender tanto a las personas con autismo como a sus familias: "esta es una red familiar que tiene que capacitarse para poderlos acoger desde su familia, primeramente, y después en la sociedad".

La iniciativa presentada por el PVEM retoma y amplía un proceso legislativo que Guzmán Álvarez inició desde 2025. En enero de este año, ya como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, encabezó una mesa de trabajo sobre la ley de autismo que incluyó la perspectiva de movilidad urbana incluyente.

legislatura congreso leyes

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