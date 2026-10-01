Querétaro, 1 de octubre de 2026.- Estudiantes beneficiados de los programas Academia Espacial y Contigo, Beca Embajadores Bicentenario 2026 fueron abanderados en la Universidad Nacional Aeronáutica de Querétaro. Las becas les permitirán viajar a Estados Unidos para hacer estudios en la NASA y en la Universidad de Texas, respectivamente.
El senador Agustín Dorantes Lámbarri acompañó al gobernador Mauricio Kuri González en la ceremonia.
Dorantes afirmó que ambas becas, impulsadas también por la Embajada de Estados Unidos en México, Microsoft y Fundación Televisa, son una historia de éxito más del Gobierno de Querétaro. Dijo que ese gobierno impulsa la educación de excelencia y apuesta por el futuro de jóvenes especialistas en la industria de la inteligencia artificial, el Big Data y el desarrollo de software.
La ceremonia de abanderamiento se realizó en la Universidad Nacional Aeronáutica de Querétaro, con la presencia del senador Agustín Dorantes Lámbarri y del gobernador Mauricio Kuri González. rotativo.com.mx
"Es una muestra más del México que puede ser si replica el modelo de Querétaro, porque aquí sí apostamos por jóvenes mejor preparados y con oportunidades reales para que puedan alcanzar sus sueños", dijo el senador al felicitar la gestión del gobernador Kuri ante instancias como la Embajada de Estados Unidos para abrir opciones de movilidad estudiantil.
A la ceremonia asistieron el embajador de Estados Unidos en México, Roland Johnson; la directora nacional de la Estrategia de Inteligencia Artificial de Microsoft, Lupina Loperena; la presidenta ejecutiva de Fundación Televisa, Alicia Alejandra Lebrija, y la secretaria de Educación del estado, Martha Elena Soto Obregón.