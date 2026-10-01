Abanderan en Querétaro a becarios que irán a la NASA y a Texas

Academia Espacial y Beca Embajadores Bicentenario 2026 incluyen estudios en la NASA y en la Universidad de Texas, con apoyo de Microsoft y Fundación Televisa.

Estudiante de Academia Espacial con boleto simbólico Querétaro-NASA junto a dos adultos en el abanderamiento de becarios

Academia Espacial y Contigo, Beca Embajadores Bicentenario 2026 permitirán a los estudiantes viajar a Estados Unidos para estudiar en la NASA y en la Universidad de Texas, respectivamente.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de octubre de 2026.- Estudiantes beneficiados de los programas Academia Espacial y Contigo, Beca Embajadores Bicentenario 2026 fueron abanderados en la Universidad Nacional Aeronáutica de Querétaro. Las becas les permitirán viajar a Estados Unidos para hacer estudios en la NASA y en la Universidad de Texas, respectivamente.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri acompañó al gobernador Mauricio Kuri González en la ceremonia.

Dorantes afirmó que ambas becas, impulsadas también por la Embajada de Estados Unidos en México, Microsoft y Fundación Televisa, son una historia de éxito más del Gobierno de Querétaro. Dijo que ese gobierno impulsa la educación de excelencia y apuesta por el futuro de jóvenes especialistas en la industria de la inteligencia artificial, el Big Data y el desarrollo de software.

Saludo en el pres\u00eddium del abanderamiento de Academia Espacial y Beca Embajadores Bicentenario 2026 en Quer\u00e9taro La ceremonia de abanderamiento se realizó en la Universidad Nacional Aeronáutica de Querétaro, con la presencia del senador Agustín Dorantes Lámbarri y del gobernador Mauricio Kuri González. rotativo.com.mx

"Es una muestra más del México que puede ser si replica el modelo de Querétaro, porque aquí sí apostamos por jóvenes mejor preparados y con oportunidades reales para que puedan alcanzar sus sueños", dijo el senador al felicitar la gestión del gobernador Kuri ante instancias como la Embajada de Estados Unidos para abrir opciones de movilidad estudiantil.

A la ceremonia asistieron el embajador de Estados Unidos en México, Roland Johnson; la directora nacional de la Estrategia de Inteligencia Artificial de Microsoft, Lupina Loperena; la presidenta ejecutiva de Fundación Televisa, Alicia Alejandra Lebrija, y la secretaria de Educación del estado, Martha Elena Soto Obregón.

gobierno nasa educacion agustin dorantes

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