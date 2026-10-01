Inauguran en Querétaro el congreso CIELO 2026 de liderazgo

Madrina de la segunda edición, la secretaria del Trabajo planteó modelos de liderazgo que reconozcan a las personas como el principal valor de las empresas.

Integrantes del panel sentados en el escenario del congreso CIELO 2026 de liderazgo empresarial en Querétaro
En el acto inaugural estuvieron el secretario de Innovación y Tecnología de Querétaro y presidentes de cámaras empresariales.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de octubre de 2026.- El Segundo Congreso Internacional Empresarial de Liderazgo Organizacional, CIELO 2026, fue inaugurado en Querétaro por la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, quien recibió la distinción de ser madrina de esta segunda edición.

El encuentro reúne a conferencistas nacionales e internacionales, representantes del sector empresarial, emprendedores y líderes de distintas organizaciones, que comparten experiencias y nuevas perspectivas sobre liderazgo organizacional.

En su mensaje, San Martín Castillo destacó la importancia de generar espacios para compartir experiencias, fortalecer alianzas y desarrollar herramientas que respondan a los retos de las organizaciones. Señaló que el liderazgo debe evolucionar hacia modelos que reconozcan a las personas como el principal valor de las empresas.

Tres asistentes posan en el auditorio del congreso CIELO 2026 de liderazgo empresarial en Quer\u00e9taro Conferencistas, empresarios y representantes de distintos organismos asistieron a la inauguración de CIELO 2026 en Querétaro. rotativo.com.mx

“Liderar es escuchar, generar confianza, reconocer el talento, inspirar y, sobre todo, tener la capacidad de hacer crecer a quienes están a nuestro lado, necesitamos empresas fuertes, innovadoras y productivas, pero también empresas capaces de entender que su principal fortaleza siempre será su gente”, expresó.

Detrás de cada empresa y cada empleo, aseguró la titular de la Secretaría del Trabajo, existen personas, familias y proyectos de vida.

Por eso destacó la importancia de seguir impulsando organizaciones competitivas, innovadoras y productivas, pero también más humanas, incluyentes y comprometidas con generar oportunidades para todas y todos.

Dos asistentes conversan entre m\u00f3dulos de exposici\u00f3n durante el congreso CIELO 2026 de liderazgo empresarial en Quer\u00e9taro CIELO 2026 reúne en Querétaro a empresarios, emprendedores y líderes de distintas organizaciones para compartir experiencias. rotativo.com.mx

En el acto inaugural estuvieron el secretario de Innovación y Tecnología de Querétaro, Rodrigo Ruiz Ballesteros; el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Álvaro Ugalde Chaparro; el presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti; el presidente de CANACOPE, Eduardo Chávez Hidalgo, y Odette Murillo, fundadora de la Confederación Internacional de Conferencistas con Vinculación Empresarial y vicepresidenta internacional de la Organización Mundial de Conferencistas & Coach. También asistieron conferencistas, empresarios y representantes de distintos organismos.

Mujer de pie en el escenario del congreso CIELO 2026 en Quer\u00e9taro mientras integrantes del panel aplauden El acto inaugural incluyó la distinción de madrina de la segunda edición de CIELO a la titular de la Secretaría del Trabajo. rotativo.com.mx

San Martín Castillo agradeció la distinción y reconoció el trabajo de quienes hacen posible el encuentro, que a su consideración fortalece el intercambio de conocimientos y permite construir nuevas formas de liderazgo desde Querétaro.

“Como madrina de esta segunda edición, deseo que CIELO siga creciendo, que vengan muchas ediciones más y que este encuentro continúe reuniendo talento, experiencias y personas dispuestas a compartir para hacer crecer a otras”, puntualizó.

gobierno secretaría del trabajo cielo 2026

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