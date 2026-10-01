Querétaro, 1 de octubre de 2026.- El Segundo Congreso Internacional Empresarial de Liderazgo Organizacional, CIELO 2026, fue inaugurado en Querétaro por la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, quien recibió la distinción de ser madrina de esta segunda edición.
El encuentro reúne a conferencistas nacionales e internacionales, representantes del sector empresarial, emprendedores y líderes de distintas organizaciones, que comparten experiencias y nuevas perspectivas sobre liderazgo organizacional.
En su mensaje, San Martín Castillo destacó la importancia de generar espacios para compartir experiencias, fortalecer alianzas y desarrollar herramientas que respondan a los retos de las organizaciones. Señaló que el liderazgo debe evolucionar hacia modelos que reconozcan a las personas como el principal valor de las empresas.
Conferencistas, empresarios y representantes de distintos organismos asistieron a la inauguración de CIELO 2026 en Querétaro. rotativo.com.mx
“Liderar es escuchar, generar confianza, reconocer el talento, inspirar y, sobre todo, tener la capacidad de hacer crecer a quienes están a nuestro lado, necesitamos empresas fuertes, innovadoras y productivas, pero también empresas capaces de entender que su principal fortaleza siempre será su gente”, expresó.
Detrás de cada empresa y cada empleo, aseguró la titular de la Secretaría del Trabajo, existen personas, familias y proyectos de vida.
Por eso destacó la importancia de seguir impulsando organizaciones competitivas, innovadoras y productivas, pero también más humanas, incluyentes y comprometidas con generar oportunidades para todas y todos.
CIELO 2026 reúne en Querétaro a empresarios, emprendedores y líderes de distintas organizaciones para compartir experiencias. rotativo.com.mx
En el acto inaugural estuvieron el secretario de Innovación y Tecnología de Querétaro, Rodrigo Ruiz Ballesteros; el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Álvaro Ugalde Chaparro; el presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti; el presidente de CANACOPE, Eduardo Chávez Hidalgo, y Odette Murillo, fundadora de la Confederación Internacional de Conferencistas con Vinculación Empresarial y vicepresidenta internacional de la Organización Mundial de Conferencistas & Coach. También asistieron conferencistas, empresarios y representantes de distintos organismos.
El acto inaugural incluyó la distinción de madrina de la segunda edición de CIELO a la titular de la Secretaría del Trabajo. rotativo.com.mx
San Martín Castillo agradeció la distinción y reconoció el trabajo de quienes hacen posible el encuentro, que a su consideración fortalece el intercambio de conocimientos y permite construir nuevas formas de liderazgo desde Querétaro.
“Como madrina de esta segunda edición, deseo que CIELO siga creciendo, que vengan muchas ediciones más y que este encuentro continúe reuniendo talento, experiencias y personas dispuestas a compartir para hacer crecer a otras”, puntualizó.