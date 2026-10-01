San Juan del Río, 1 de octubre de 2026.- El cielo estará nublado en San Juan del Río, con 95% de probabilidad de lluvia, temperatura máxima de 25 °C y mínima de 13 °C durante la jornada, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para Querétaro, el SMN prevé chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros y descargas eléctricas, con viento de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de 30 a 50.
El organismo advierte que las lluvias fuertes pueden venir acompañadas de caída de granizo, encharcamientos, inundaciones y crecida de ríos y arroyos.
La Coordinación de Protección Civil del Estado informó chubascos tormentosos en las zonas metropolitana, sur y centro de la entidad, y tormentas en la tarde-noche en la Sierra Gorda. El SMN explicó que en la región central del país dominan canales de baja presión que, combinados con inestabilidad atmosférica, propician las precipitaciones.
El SMN pide a la población mantenerse atenta a sus actualizaciones y a las indicaciones de Protección Civil.