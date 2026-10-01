Ciudad de México, 1 de octubre de 2026.- Las personas físicas podrán revisar sin costo su situación fiscal con asesores de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) durante octubre, noviembre y diciembre de 2026, antes de presentar la Declaración Anual del ejercicio 2026.

De acuerdo con PRODECON, el Diagnóstico Fiscal es un servicio preventivo que busca identificar a tiempo posibles inconsistencias u obligaciones pendientes para que se corrijan o regularicen. Forma parte de las acciones con las que la Procuraduría promueve el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales y busca prevenir contingencias que pueden atenderse con anticipación.

En la revisión, los asesores especialistas verifican que la Constancia de Situación Fiscal y las obligaciones registradas estén actualizadas, que el Buzón Tributario esté habilitado con medios de contacto al día y que los medios de acceso al portal del SAT sigan vigentes.

Los visores de nómina y deducciones personales también entran en el diagnóstico: ahí se consulta la información registrada ante el SAT.

Quien tenga pendientes recibe asesoría para regularizarlos. El servicio identifica obligaciones fiscales sin cumplir y posibles adeudos o créditos fiscales ante la autoridad fiscal, y revisa la opinión de cumplimiento para indicar las acciones que correspondan.

Las dudas sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales también se atienden en el mismo servicio.