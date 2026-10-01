PRODECON ofrece diagnóstico fiscal gratuito hasta diciembre

Asesores de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente revisarán Constancia de Situación Fiscal, Buzón Tributario y posibles adeudos de octubre a diciembre.

Diagnóstico fiscal gratuito de PRODECON para personas físicas, disponible de octubre a diciembre de 2026

El Diagnóstico Fiscal de PRODECON estará disponible en octubre, noviembre y diciembre de 2026 para personas físicas.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 01, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 1 de octubre de 2026.- Las personas físicas podrán revisar sin costo su situación fiscal con asesores de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) durante octubre, noviembre y diciembre de 2026, antes de presentar la Declaración Anual del ejercicio 2026.

De acuerdo con PRODECON, el Diagnóstico Fiscal es un servicio preventivo que busca identificar a tiempo posibles inconsistencias u obligaciones pendientes para que se corrijan o regularicen. Forma parte de las acciones con las que la Procuraduría promueve el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales y busca prevenir contingencias que pueden atenderse con anticipación.

En la revisión, los asesores especialistas verifican que la Constancia de Situación Fiscal y las obligaciones registradas estén actualizadas, que el Buzón Tributario esté habilitado con medios de contacto al día y que los medios de acceso al portal del SAT sigan vigentes.

Los visores de nómina y deducciones personales también entran en el diagnóstico: ahí se consulta la información registrada ante el SAT.

Quien tenga pendientes recibe asesoría para regularizarlos. El servicio identifica obligaciones fiscales sin cumplir y posibles adeudos o créditos fiscales ante la autoridad fiscal, y revisa la opinión de cumplimiento para indicar las acciones que correspondan.

Las dudas sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales también se atienden en el mismo servicio.

sat prodecon gobierno

Reciente

Santiago Nieto Castillo sostiene el escrito de su solicitud frente a la fachada del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que investigue espectaculares con el logotipo del Gobierno de México
México

Nieto pide al IMPI indagar logo del Gobierno en espectaculares

Nieto exige identificar a quienes financian la publicidad que atribuye al Tren México-Querétaro la carga y lentitud del tránsito en la capital queretana.

Ocho retratos de detenidos con los ojos cubiertos por barras negras, presentados por la SSC tras cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo.
Seguridad

Ocho detenidos con droga en CDMX: Benito Juárez y Miguel Hidalgo

Se aseguraron dosis de droga en un hotel de avenida Revolución, en un domicilio de la calle Barranquilla y en calles de la colonia Tacubaya.

Dos hombres detenidos en Toluca por su probable implicación en delitos contra la salud, con barras negras sobre los ojos, dentro de un vehículo
Seguridad

Detienen en Toluca a dos hombres con envoltorios de cristal

Policías estatales y municipales los localizaron tras denuncias por venta de droga; las primeras indagatorias apuntan a un posible vínculo con robo a comercio.

Manta con la leyenda Plan Marina colgada en el costado de una embarcación, con personal naval a bordo durante la noche.
Seguridad

Más de 4,878 elementos navales auxilian a afectados en Sonora

La Marina cerró puertos a la navegación en Manzanillo, San Blas y Puerto Vallarta por el huracán Rachel y supervisa albergues en Oaxaca.