MC pide inspeccionar a trabajadores del Tren México-Querétaro

Paul Ospital ingresó la solicitud ante las secretarías del Trabajo estatal y federal junto con la diputada federal de MC Laura Ballesteros.

Hombre con saco oscuro lee un documento ante personas que lo graban con celulares, durante la presentación de la denuncia de MC sobre trabajadores del Tren México-Querétaro.

MC afirma que trabajadores foráneos del Tren México-Querétaro viven en condiciones indignas por falta de hospedaje.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de septiembre de 2026.- El diputado local de Movimiento Ciudadano (MC) Paul Ospital Carrera pidió a la Secretaría del Trabajo del Estado que envíe inspectores a verificar las condiciones de los trabajadores foráneos del Tren México-Querétaro, entre quienes, dijo, hay personas que duermen en sus propios vehículos por falta de hospedaje.

La solicitud pide verificar las condiciones de los trabajadores en El Marqués, Querétaro y San Juan del Río. “El tren avanza, pero los derechos de quienes lo construyen se quedaron parados”, dijo Ospital.

El legislador aseguró haber recibido denuncias de trabajadores de Oaxaca, Chihuahua, Hidalgo y otros estados, sobre todo mujeres, que laboran en la zona de Saldarriaga y “viven en sus coches” porque los empleadores no les han dado un espacio digno. Otras mujeres, según refirió, dicen que no irán a ver a sus hijos en un año porque trabajan los siete días, hasta 12 horas.

Ospital y la diputada federal de MC Laura Ballesteros ingresaron la misma exigencia ante la Secretaría del Trabajo estatal y la federal. El legislador sostuvo que es necesario transparentar las condiciones de hospedaje y laborales del personal foráneo y advirtió que “la Secretaría federal no se auditará a sí misma”.

Seis personas posan en una escalera con barandal de herrer\u00eda mientras un hombre sostiene el documento con la solicitud de inspecci\u00f3n laboral para trabajadores del Tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro. La solicitud pide verificar las condiciones laborales y de hospedaje de los trabajadores en El Marqués, Querétaro y San Juan del Río. rotativo.com.mx

Sobre lo denunciado, dijo que es “una violación total a la Ley Federal del Trabajo”, y pidió a la autoridad estatal que evite esos atropellos contra los derechos laborales de las personas.

Señaló que también existen denuncias públicas por pagos incompletos y abusos laborales en algunos tramos de la obra. Consideró indispensable que las autoridades no se limiten a contabilizar los empleos generados y supervisen las condiciones reales en que se desarrollan: “no basta con presumir miles de empleos; hay que garantizar que sean empleos dignos”.

Lo acompañaron Judith Palacios, secretaria de Acuerdos de MC estatal; Nora Amaya, coordinadora estatal de Mujeres; el delegado nacional César Cadena; Toño Macías, dirigente estatal de la Fundación Úrsulo Galván; la regidora Eli Olvera y Jair Miquel, de Corregidora.

Ospital afirmó que la defensa de los derechos laborales es parte de una agenda permanente de MC y llamó a fortalecer las inspecciones para que ningún trabajador tenga que dormir en su vehículo por incumplimiento de su empleador. “Una obra que representa modernidad y progreso no puede construirse sobre condiciones indignas”, dijo.

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