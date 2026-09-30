Querétaro, 30 de septiembre de 2026.- El diputado local de Movimiento Ciudadano (MC) Paul Ospital Carrera pidió a la Secretaría del Trabajo del Estado que envíe inspectores a verificar las condiciones de los trabajadores foráneos del Tren México-Querétaro, entre quienes, dijo, hay personas que duermen en sus propios vehículos por falta de hospedaje.
La solicitud pide verificar las condiciones de los trabajadores en El Marqués, Querétaro y San Juan del Río. “El tren avanza, pero los derechos de quienes lo construyen se quedaron parados”, dijo Ospital.
El legislador aseguró haber recibido denuncias de trabajadores de Oaxaca, Chihuahua, Hidalgo y otros estados, sobre todo mujeres, que laboran en la zona de Saldarriaga y “viven en sus coches” porque los empleadores no les han dado un espacio digno. Otras mujeres, según refirió, dicen que no irán a ver a sus hijos en un año porque trabajan los siete días, hasta 12 horas.
Ospital y la diputada federal de MC Laura Ballesteros ingresaron la misma exigencia ante la Secretaría del Trabajo estatal y la federal. El legislador sostuvo que es necesario transparentar las condiciones de hospedaje y laborales del personal foráneo y advirtió que “la Secretaría federal no se auditará a sí misma”.
La solicitud pide verificar las condiciones laborales y de hospedaje de los trabajadores en El Marqués, Querétaro y San Juan del Río. rotativo.com.mx
Sobre lo denunciado, dijo que es “una violación total a la Ley Federal del Trabajo”, y pidió a la autoridad estatal que evite esos atropellos contra los derechos laborales de las personas.
Señaló que también existen denuncias públicas por pagos incompletos y abusos laborales en algunos tramos de la obra. Consideró indispensable que las autoridades no se limiten a contabilizar los empleos generados y supervisen las condiciones reales en que se desarrollan: “no basta con presumir miles de empleos; hay que garantizar que sean empleos dignos”.
Lo acompañaron Judith Palacios, secretaria de Acuerdos de MC estatal; Nora Amaya, coordinadora estatal de Mujeres; el delegado nacional César Cadena; Toño Macías, dirigente estatal de la Fundación Úrsulo Galván; la regidora Eli Olvera y Jair Miquel, de Corregidora.
Ospital afirmó que la defensa de los derechos laborales es parte de una agenda permanente de MC y llamó a fortalecer las inspecciones para que ningún trabajador tenga que dormir en su vehículo por incumplimiento de su empleador. “Una obra que representa modernidad y progreso no puede construirse sobre condiciones indignas”, dijo.