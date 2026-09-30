Colón, 30 de septiembre de 2026.- Comenzó la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de El Blanco, con una inversión de 12 millones de pesos en su primera etapa, informó el Ayuntamiento de Colón. De ese monto, 4.8 millones fueron gestionados ante CONAGUA y 7.2 millones son recurso municipal.
El presidente municipal, Gaspar Trueba Moncada, puso en marcha los trabajos acompañado del director local de CONAGUA Querétaro, Gerardo Cárdenas, a quien reconoció como aliado desde el primer día.
La planta está diseñada para funcionar más de 20 años, considerando el crecimiento poblacional de El Blanco, con nueva capacidad energética y diseño anti-vandalismo.
"Empezamos por El Blanco porque aqu\u00ed es donde m\u00e1s impacta", dijo el presidente municipal, Gaspar Trueba Moncada. rotativo.com.mx
De acuerdo con el comunicado municipal, la comunidad esperaba la obra desde hace años y administraciones pasadas no la atendieron por costosa y poco visible.
Sobre la instalación anterior, Trueba señaló: "La planta que tenían ya no era funcional, estaba en malas condiciones y había sufrido vandalismo. Muchos me decían: arréglame el drenaje de San Juditas. Y les dije: denme chance, primero hago la tratadora y ya teniendo bien la tratadora le entramos a lo que quieran de drenaje".
El alcalde vinculó la planta con la estrategia integral para la delegación. "Así como le entramos a la entrada principal de El Blanco que ya ampliamos a más de 6.30 metros, donde ya caben dos coches, con banqueta e iluminación que de noche parece Las Vegas, ahora le entramos a lo que no se ve pero beneficia a todos", dijo.
La planta está diseñada para funcionar más de 20 años, con nueva capacidad energética y diseño anti-vandalismo. rotativo.com.mxEn el arranque también estuvieron autoridades auxiliares de la zona, integrantes del Comité de Obra, el secretario de Obras Públicas, Estéban Sánchez Aburto, y el regidor síndico, Antonio Rodríguez Dávila.
Según el Ayuntamiento de Colón, la comunidad de El Blanco esperaba la planta desde hace años. rotativo.com.mxTrueba agradeció al comité de obra, al que definió como los ojos ciudadanos de la construcción, y planteó que obras como esta son la base para seguir interviniendo calles y drenajes en El Blanco y en comunidades con la misma necesidad, como Galeras y Purísima de Cubos.
"Quisiera tener recurso ilimitado junto con CONAGUA para hacer plantas en todas las comunidades que la anhelan, pero empezamos por El Blanco porque aquí es donde más impacta. Es una obra trascendental", concluyó.