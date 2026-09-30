Inicia construcción de planta de aguas residuales en El Blanco

La planta está diseñada para funcionar más de 20 años, con nueva capacidad energética y diseño anti-vandalismo, informó el Ayuntamiento de Colón.

Asistentes al arranque de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Blanco, en Colón, sostienen banderas frente a una lona del gobierno municipal.

La inversión de 12 millones de pesos en la primera etapa se integra con 4.8 millones gestionados ante CONAGUA y 7.2 millones de recurso municipal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 30 de septiembre de 2026.- Comenzó la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de El Blanco, con una inversión de 12 millones de pesos en su primera etapa, informó el Ayuntamiento de Colón. De ese monto, 4.8 millones fueron gestionados ante CONAGUA y 7.2 millones son recurso municipal.

El presidente municipal, Gaspar Trueba Moncada, puso en marcha los trabajos acompañado del director local de CONAGUA Querétaro, Gerardo Cárdenas, a quien reconoció como aliado desde el primer día.

La planta está diseñada para funcionar más de 20 años, considerando el crecimiento poblacional de El Blanco, con nueva capacidad energética y diseño anti-vandalismo.

Hombre con chaleco naranja y micr\u00f3fono habla durante el arranque de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Blanco, Col\u00f3n. "Empezamos por El Blanco porque aqu\u00ed es donde m\u00e1s impacta", dijo el presidente municipal, Gaspar Trueba Moncada. rotativo.com.mx

De acuerdo con el comunicado municipal, la comunidad esperaba la obra desde hace años y administraciones pasadas no la atendieron por costosa y poco visible.

Sobre la instalación anterior, Trueba señaló: "La planta que tenían ya no era funcional, estaba en malas condiciones y había sufrido vandalismo. Muchos me decían: arréglame el drenaje de San Juditas. Y les dije: denme chance, primero hago la tratadora y ya teniendo bien la tratadora le entramos a lo que quieran de drenaje".

El alcalde vinculó la planta con la estrategia integral para la delegación. "Así como le entramos a la entrada principal de El Blanco que ya ampliamos a más de 6.30 metros, donde ya caben dos coches, con banqueta e iluminación que de noche parece Las Vegas, ahora le entramos a lo que no se ve pero beneficia a todos", dijo.

Retroexcavadora amarilla trabaja en un predio con \u00e1rboles y una construcci\u00f3n de tabique durante las obras de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Blanco, Col\u00f3n. La planta está diseñada para funcionar más de 20 años, con nueva capacidad energética y diseño anti-vandalismo. rotativo.com.mx

En el arranque también estuvieron autoridades auxiliares de la zona, integrantes del Comité de Obra, el secretario de Obras Públicas, Estéban Sánchez Aburto, y el regidor síndico, Antonio Rodríguez Dávila.

Un hombre con chaleco naranja abraza a otro asistente durante el evento de arranque de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Blanco, Col\u00f3n. Según el Ayuntamiento de Colón, la comunidad de El Blanco esperaba la planta desde hace años. rotativo.com.mx

Trueba agradeció al comité de obra, al que definió como los ojos ciudadanos de la construcción, y planteó que obras como esta son la base para seguir interviniendo calles y drenajes en El Blanco y en comunidades con la misma necesidad, como Galeras y Purísima de Cubos.

"Quisiera tener recurso ilimitado junto con CONAGUA para hacer plantas en todas las comunidades que la anhelan, pero empezamos por El Blanco porque aquí es donde más impacta. Es una obra trascendental", concluyó.

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