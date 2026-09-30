Adriana Meza inicia recorrido por su informe en San Juan del Río

La legisladora de la LXI Legislatura comparte con sanjuanenses las iniciativas y acciones que impulsó en el Congreso del Estado durante su segundo año

Adriana Meza revisa folletos con dos hombres durante su informe legislativo en San Juan del Río

Meza señaló que el recorrido le permite mantener un diálogo cercano con la ciudadanía e informar los resultados alcanzados.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de septiembre de 2026.- La diputada local Adriana Elisa Meza Argaluza, integrante de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, inició un recorrido en San Juan del Río como parte de las actividades de su Segundo Informe de Trabajo Legislativo.

La legisladora se acercó a las y los sanjuanenses para compartirles de manera directa las actividades, avances, iniciativas y acciones que ha impulsado desde el Congreso del Estado durante su segundo año de trabajo.

Adriana Meza revisa folletos con dos hombres durante su informe legislativo en San Juan del R\u00edo La diputada compartió de manera directa con habitantes del municipio las iniciativas y acciones que ha impulsado desde el Congreso del Estado. rotativo.com.mx

Meza señaló que el recorrido le permite mantener un diálogo cercano con la ciudadanía, informar los resultados alcanzados y escuchar a las familias sanjuanenses.

Informó que seguirá por las calles de las distintas colonias y comunidades del municipio para que sus habitantes conozcan su trabajo de estos dos años.

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