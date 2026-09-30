San Juan del Río, 30 de septiembre de 2026.- La diputada local Adriana Elisa Meza Argaluza, integrante de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, inició un recorrido en San Juan del Río como parte de las actividades de su Segundo Informe de Trabajo Legislativo.
La legisladora se acercó a las y los sanjuanenses para compartirles de manera directa las actividades, avances, iniciativas y acciones que ha impulsado desde el Congreso del Estado durante su segundo año de trabajo.
La diputada compartió de manera directa con habitantes del municipio las iniciativas y acciones que ha impulsado desde el Congreso del Estado. rotativo.com.mx
Meza señaló que el recorrido le permite mantener un diálogo cercano con la ciudadanía, informar los resultados alcanzados y escuchar a las familias sanjuanenses.
Informó que seguirá por las calles de las distintas colonias y comunidades del municipio para que sus habitantes conozcan su trabajo de estos dos años.