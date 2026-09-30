PAN tiene al menos siete aspirantes en Querétaro, pero no método

Botello Montes citó a Lupita Murguía, Ana Paola, Tania Palacios, Chepe Guerrero, Agustín Dorantes, Felifer y Luis Nava; el PAN aún no define cómo elegirá.

Alfredo Botello Montes, consejero vitalicio del PAN, habla de los aspirantes a la candidatura en Querétaro

Alfredo Botello Montes, asesor del gobernador, citó al menos siete aspirantes del PAN para la elección de 2027 en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de septiembre de 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) llega a la elección de 2027 en Querétaro con una baraja de al menos siete nombres, pero sin candidatos y con el mecanismo para elegirlos aún por definir, afirmó Alfredo Botello Montes, asesor del gobernador Mauricio Kuri González y consejero vitalicio del partido en el estado.

Entre las mujeres, Botello Montes mencionó a Lupita Murguía, a Ana Paola, a quien calificó de muy buen perfil, y a Tania Palacios.

Entre los hombres citó a Chepe Guerrero, presidente municipal de Corregidora, a quien describió como joven, y a Agustín Dorantes, también joven, con experiencia en distintas áreas de la administración y de la política. También nombró a Felifer.

Cerró la lista con Luis Nava. Es una baraja muy amplia, dijo.

Los tiempos no los fija el partido. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) emitirá a mediados de mes el calendario formal, y hasta entonces, reiteró, lo que hay son aspirantes. El PAN deberá definir sus mecanismos y registrar a su candidata o candidato en el momento que ese calendario establezca.

La votación será el primer domingo de junio, cuando se elegirán gobernador o gobernadora, ayuntamientos, diputaciones federales y cargos locales.

El IEEQ, que Botello Montes describió como muy fortalecido y autónomo a plenitud, arma mientras tanto sus consejos municipales y distritales. Botello Montes espera una elección en paz y competitiva, y sostuvo que el gobierno debe colaborar con los organismos electorales, entre ellos la Junta Local Ejecutiva y el instituto local.

Los panistas, dijo, trabajan para que Querétaro siga siendo azul.

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