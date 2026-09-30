Querétaro, 30 de septiembre de 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) llega a la elección de 2027 en Querétaro con una baraja de al menos siete nombres, pero sin candidatos y con el mecanismo para elegirlos aún por definir, afirmó Alfredo Botello Montes, asesor del gobernador Mauricio Kuri González y consejero vitalicio del partido en el estado.
Entre las mujeres, Botello Montes mencionó a Lupita Murguía, a Ana Paola, a quien calificó de muy buen perfil, y a Tania Palacios.
Entre los hombres citó a Chepe Guerrero, presidente municipal de Corregidora, a quien describió como joven, y a Agustín Dorantes, también joven, con experiencia en distintas áreas de la administración y de la política. También nombró a Felifer.
Cerró la lista con Luis Nava. Es una baraja muy amplia, dijo.
Los tiempos no los fija el partido. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) emitirá a mediados de mes el calendario formal, y hasta entonces, reiteró, lo que hay son aspirantes. El PAN deberá definir sus mecanismos y registrar a su candidata o candidato en el momento que ese calendario establezca.
La votación será el primer domingo de junio, cuando se elegirán gobernador o gobernadora, ayuntamientos, diputaciones federales y cargos locales.
El IEEQ, que Botello Montes describió como muy fortalecido y autónomo a plenitud, arma mientras tanto sus consejos municipales y distritales. Botello Montes espera una elección en paz y competitiva, y sostuvo que el gobierno debe colaborar con los organismos electorales, entre ellos la Junta Local Ejecutiva y el instituto local.
Los panistas, dijo, trabajan para que Querétaro siga siendo azul.