San Juan del Río, 30 de septiembre de 2026.- La candidatura de Acción Nacional en San Juan del Río la decidirá el gobernador Mauricio Kuri González, y habrá buenas noticias para el municipio cuando se defina, anticipó Alfredo Botello Montes, asesor del propio mandatario y consejero vitalicio del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado.
Todavía no hay definición, precisó. Hay mujeres que han pedido encabezarla, y hombres también. Botello Montes dijo creer que, según el censo, en el municipio viven más mujeres que hombres.
Enseguida destacó a una panista: Tania Ruiz Castro, a quien atribuyó un excelente trabajo en San Juan del Río. La ubicó en temas sociales relacionados con los bomberos y como representante del gobierno del estado en el trabajo regional de algunos programas.
Otras panistas, agregó, también cumplen su labor. Pero la definición, insistió, no es de ellas: es del gobernador.
Querétaro merece, sostuvo, que sigan las administraciones panistas como la del presidente municipal de San Juan del Río, que gobierna el municipio por segunda ocasión. Ahí, dijo, están los logros, y como el propio alcalde ha señalado, hay mucho por hacer.