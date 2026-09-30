Corregidora, 30 de septiembre de 2026.- Habitantes de El Jaral accedieron sin costo a consulta médica general, atención dental, asesoría psicológica, exámenes de la vista y auditivos, y vacunas contra cinco enfermedades durante la Mega Jornada de Salud “Mente, Cuerpo y Ambiente Sano”, instalada en la Telesecundaria Fernando Espinosa Gutiérrez.
El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, encabezó la jornada y convivió con estudiantes, padres de familia y docentes, además de escuchar sus inquietudes.
La atención dental fue uno de los servicios sin costo que la Mega Jornada de Salud ofreció a la comunidad de El Jaral.CRÉDITO: pendiente rotativo.com.mxLa vacunación cubrió hepatitis B, sarampión, rubéola, tétanos y neumococo. Hubo también servicios de nutrición y detección de hipertensión, diabetes y obesidad.
Se entregaron tratamientos desparasitantes, ácido fólico, electrolitos y preservativos. Para mastografías y pruebas de Papanicolaou se otorgaron citas.
Entre los servicios de la jornada en El Jaral estuvo la atención dental, que se ofreció sin costo. rotativo.com.mxGuerrero invitó a estudiantes, padres, docentes y a la comunidad en general a aprovechar los servicios, enfocados en el cuidado de la salud física y mental, la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables.
Ya en la telesecundaria, el alcalde dijo: “Sé que tienen una muy buena Banda de Guerra”. Anunció que próximamente llevará los instrumentos que necesita la banda y equipo deportivo para que los alumnos sigan practicando deporte.
Por medio del programa Cocina Móvil, la jornada incluyó además la entrega gratuita de alimentos.