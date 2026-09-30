Jornada de salud en El Jaral ofrece consulta y vacunas gratis

La Mega Jornada “Mente, Cuerpo y Ambiente Sano” se instaló en la Telesecundaria Fernando Espinosa Gutiérrez y otorgó citas para mastografías y Papanicolaou.

Hombre de camisa blanca estrecha la mano de una asistente junto a una mujer con camisa azul marino de Corregidora, en la jornada de salud de El Jaral.

Consulta médica general, nutrición y asesoría psicológica fueron parte de los servicios gratuitos de salud física y mental de la jornada.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 30 de septiembre de 2026.- Habitantes de El Jaral accedieron sin costo a consulta médica general, atención dental, asesoría psicológica, exámenes de la vista y auditivos, y vacunas contra cinco enfermedades durante la Mega Jornada de Salud “Mente, Cuerpo y Ambiente Sano”, instalada en la Telesecundaria Fernando Espinosa Gutiérrez.

El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, encabezó la jornada y convivió con estudiantes, padres de familia y docentes, además de escuchar sus inquietudes.

Asistentes hacen fila para subir a la Unidad Dental M\u00f3vil de la Universidad Cuauht\u00e9moc, estacionada en El Jaral durante la jornada de salud. La atención dental fue uno de los servicios sin costo que la Mega Jornada de Salud ofreció a la comunidad de El Jaral.CRÉDITO: pendiente rotativo.com.mx

La vacunación cubrió hepatitis B, sarampión, rubéola, tétanos y neumococo. Hubo también servicios de nutrición y detección de hipertensión, diabetes y obesidad.

Se entregaron tratamientos desparasitantes, ácido fólico, electrolitos y preservativos. Para mastografías y pruebas de Papanicolaou se otorgaron citas.

Estudiante de odontolog\u00eda con cubrebocas y lentes de protecci\u00f3n revisa la boca de un menor recostado en el sill\u00f3n de la unidad dental m\u00f3vil. Entre los servicios de la jornada en El Jaral estuvo la atención dental, que se ofreció sin costo. rotativo.com.mx

Guerrero invitó a estudiantes, padres, docentes y a la comunidad en general a aprovechar los servicios, enfocados en el cuidado de la salud física y mental, la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables.

Ya en la telesecundaria, el alcalde dijo: “Sé que tienen una muy buena Banda de Guerra”. Anunció que próximamente llevará los instrumentos que necesita la banda y equipo deportivo para que los alumnos sigan practicando deporte.

Por medio del programa Cocina Móvil, la jornada incluyó además la entrega gratuita de alimentos.



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