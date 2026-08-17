Nuevo Comandante Interino asume la XVII Zona Militar en Querétaro

El general Aldo Raúl Gómez Quintero asumió este lunes el mando como Comandante Interino, con el gobernador Kuri González como testigo de honor.

Gobernador Mauricio Kuri González camina junto a mandos militares en el patio del Cuartel General de la XVII Zona Militar en Querétaro durante cambio de mando

El gobernador Mauricio Kuri González, acompañado por mandos de la XVII Zona Militar, durante la ceremonia de toma de posesión del general Aldo Raúl Gómez Quintero como Comandante Interino, este lunes 17 de agosto de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de agosto de 2026.— El general Aldo Raúl Gómez Quintero asumió este lunes el cargo de Comandante Interino de la XVII Zona Militar con sede en Querétaro, en una ceremonia de toma de posesión y Protesta de Bandera a la que acudió el gobernador Mauricio Kuri González como testigo de honor.

El acto refrenda, de acuerdo con la fuente institucional, la coordinación entre autoridades civiles y militares en materia de seguridad. Kuri González ha mantenido esa colaboración con la XVII Zona Militar en distintos frentes; en febrero de este año encabezó una mesa de seguridad interinstitucional que incluyó mandos militares, la Guardia Nacional, la Fiscalía y los alcaldes metropolitanos para blindar al estado ante la ola de violencia desatada en entidades vecinas.

Dentro de su trayectoria, el general Gómez Quintero se desempeñó como Secretario Particular adjunto del General Secretario de la Defensa Nacional, y como agregado militar y aéreo de la Embajada de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de acuerdo con la información dada a conocer durante la ceremonia.

La XVII Zona Militar tiene pendiente una decisión federal sobre su posible reubicación; el gobierno estatal ha propuesto tres predios como opciones para nuevas instalaciones.

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