Querétaro, 17 de agosto de 2026.— El general Aldo Raúl Gómez Quintero asumió este lunes el cargo de Comandante Interino de la XVII Zona Militar con sede en Querétaro, en una ceremonia de toma de posesión y Protesta de Bandera a la que acudió el gobernador Mauricio Kuri González como testigo de honor.
El acto refrenda, de acuerdo con la fuente institucional, la coordinación entre autoridades civiles y militares en materia de seguridad. Kuri González ha mantenido esa colaboración con la XVII Zona Militar en distintos frentes; en febrero de este año encabezó una mesa de seguridad interinstitucional que incluyó mandos militares, la Guardia Nacional, la Fiscalía y los alcaldes metropolitanos para blindar al estado ante la ola de violencia desatada en entidades vecinas.
Dentro de su trayectoria, el general Gómez Quintero se desempeñó como Secretario Particular adjunto del General Secretario de la Defensa Nacional, y como agregado militar y aéreo de la Embajada de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de acuerdo con la información dada a conocer durante la ceremonia.
La XVII Zona Militar tiene pendiente una decisión federal sobre su posible reubicación; el gobierno estatal ha propuesto tres predios como opciones para nuevas instalaciones.