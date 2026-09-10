Querétaro es la segunda capital más segura del país: INEGI

Felifer Macías inició la difusión de su Segundo Informe con cifras de reducción delictiva de hasta 50 por ciento en la capital.

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, habla ante micrófonos durante la difusión de su Segundo Informe de Resultados.

El alcalde Felifer Macías afirmó que Querétaro capital es la segunda ciudad con mayor percepción de seguridad del país, de acuerdo con datos del INEGI.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 10 de septiembre de 2026.- Querétaro capital ocupa el segundo lugar entre las ciudades con mayor percepción de seguridad del país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) citados por el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, al iniciar la difusión de su Segundo Informe de Resultados.

"En estos dos años de gobierno somos la segunda ciudad capital con mayor percepción de seguridad en el país, según INEGI. La seguridad es responsabilidad de todos, tenemos un gran equipo, una gran unidad de coordinación con el gobernador Mauricio Kuri, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Porque derivado de la coordinación que tenemos entre instituciones, tenemos mucha mayor operatividad policial", señaló Macías.

El mensaje se transmitió a las 5:30 horas desde el Centro Histórico de Querétaro.

Macías estuvo acompañado por la comandante Marisol García Jasso, responsable de la supervisión de la operación de la Policía Municipal en el Centro Histórico y en los barrios y colonias de esa zona de la ciudad.

A las cifras del INEGI se suman las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que registran una reducción en delitos como robo a casa habitación, robo de vehículo, robo a transeúnte y robo a comercio, con caídas que en algunos casos alcanzan hasta 50 por ciento.

Querétaro capital se ubica también en el cuarto lugar nacional con menor número de homicidios dolosos y en el quinto por mayor avance contra la violencia letal, según el mismo Secretariado.

García Jasso, madre de dos hijos, señaló que su vocación de servicio también nace del deseo de contribuir a que sus seres queridos y las familias queretanas cuenten con una ciudad segura para vivir.

El mensaje sobre seguridad es el primero de la serie con la que Macías difundirá, en los próximos días, los resultados de sus primeros dos años de gobierno.

seguridad gobierno felifer macias inegi

Reciente

Andamiaje envuelve la torre campanario del Templo de San Juan de Dios durante su rehabilitación, en San Juan del Río.
San Juan del Río

San Juan del Río invierte $4.3 mdp en templo San Juan de Dios

La obra, que beneficiará a cerca de 300 mil personas, es supervisada por autoridades federales y municipales de cultura.

Vialidad de Querétaro con agua acumulada durante temporada de lluvias.
Editorial

Lluvias fuertes y riesgo de inundaciones en el sur de Querétaro

El Servicio Meteorológico Nacional prevé descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en la entidad.

Diputados de la Comisión de Planeación y Presupuesto sesionan en mesa de trabajo sobre el Plan Querétaro 2050.
Legislatura

Legislatura analiza actualización del Plan Querétaro 2050

Legisladores plantearon dudas sobre metas intermedias, el manejo del agua y el crecimiento metropolitano del plan que se extiende hasta 2050.

Diputada Claudia Díaz Gayou presenta propuesta de glosa del informe del Ejecutivo ante el Congreso de Querétaro.
Legislatura

Oposición propone nuevo formato de glosa en Querétaro

Díaz Gayou y Silva Hernández plantean comparecencias sin tiempo límite y con preguntas ciudadanas.