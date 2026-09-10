Querétaro, 10 de septiembre de 2026.- Querétaro capital ocupa el segundo lugar entre las ciudades con mayor percepción de seguridad del país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) citados por el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, al iniciar la difusión de su Segundo Informe de Resultados.
"En estos dos años de gobierno somos la segunda ciudad capital con mayor percepción de seguridad en el país, según INEGI. La seguridad es responsabilidad de todos, tenemos un gran equipo, una gran unidad de coordinación con el gobernador Mauricio Kuri, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Porque derivado de la coordinación que tenemos entre instituciones, tenemos mucha mayor operatividad policial", señaló Macías.
El mensaje se transmitió a las 5:30 horas desde el Centro Histórico de Querétaro.
Macías estuvo acompañado por la comandante Marisol García Jasso, responsable de la supervisión de la operación de la Policía Municipal en el Centro Histórico y en los barrios y colonias de esa zona de la ciudad.
A las cifras del INEGI se suman las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que registran una reducción en delitos como robo a casa habitación, robo de vehículo, robo a transeúnte y robo a comercio, con caídas que en algunos casos alcanzan hasta 50 por ciento.
Querétaro capital se ubica también en el cuarto lugar nacional con menor número de homicidios dolosos y en el quinto por mayor avance contra la violencia letal, según el mismo Secretariado.
García Jasso, madre de dos hijos, señaló que su vocación de servicio también nace del deseo de contribuir a que sus seres queridos y las familias queretanas cuenten con una ciudad segura para vivir.
El mensaje sobre seguridad es el primero de la serie con la que Macías difundirá, en los próximos días, los resultados de sus primeros dos años de gobierno.