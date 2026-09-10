Sentencian en Puebla a hombre por maltrato animal en Huejotzingo

El tribunal impuso 3 años, 4 meses y 15 días de prisión al hombre que en 2023 arrojó a una perrita desde el balcón de un tercer piso.

Retrato de José Javier N. con el rostro cubierto, distribuido por la FGE de Puebla tras su sentencia por maltrato animal en Huejotzingo.

José Javier N. fue sentenciado a 3 años, 4 meses y 15 días de prisión por el maltrato y las agresiones que causaron lesiones graves a una perrita en Huejotzingo. Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme, conforme al artículo 13 del CNPP.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Puebla, 10 de septiembre de 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria contra José Javier N. por agresiones y maltrato animal en agravio de una canina, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla acreditara su responsabilidad penal en el hecho.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron la tarde del 26 de agosto de 2023 en un inmueble del fraccionamiento Paseo de los Sauces, en Huejotzingo. Ahí, José Javier N. derribó una estructura de resguardo para golpear de forma reiterada a la perrita, de ocho meses de edad, y después la arrojó desde el balcón de un tercer piso.

Las lesiones fueron de gravedad y requirieron intervención quirúrgica.

El Ministerio Público recabó dictámenes veterinarios, periciales y testimoniales, y expuso los alegatos concluyentes durante el juicio oral para acreditar la agresión.

Con ese material probatorio, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso a José Javier N. una pena privativa de la libertad de 3 años, 4 meses y 15 días de prisión, además de una sanción pecuniaria equivalente a 265 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

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