Puebla, 10 de septiembre de 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria contra José Javier N. por agresiones y maltrato animal en agravio de una canina, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla acreditara su responsabilidad penal en el hecho.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron la tarde del 26 de agosto de 2023 en un inmueble del fraccionamiento Paseo de los Sauces, en Huejotzingo. Ahí, José Javier N. derribó una estructura de resguardo para golpear de forma reiterada a la perrita, de ocho meses de edad, y después la arrojó desde el balcón de un tercer piso.
Las lesiones fueron de gravedad y requirieron intervención quirúrgica.
El Ministerio Público recabó dictámenes veterinarios, periciales y testimoniales, y expuso los alegatos concluyentes durante el juicio oral para acreditar la agresión.
Con ese material probatorio, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso a José Javier N. una pena privativa de la libertad de 3 años, 4 meses y 15 días de prisión, además de una sanción pecuniaria equivalente a 265 Unidades de Medida y Actualización (UMA).