Vinculan a proceso a hombre por pederastia en San Agustín Loxicha

El juez impuso prisión preventiva oficiosa y concedió tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Hombre esposado y custodiado por agentes de la AEI frente al emblema de la Fiscalía de Oaxaca, tras ser vinculado a proceso por pederastia en San Agustín Loxicha.

El hombre fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de pederastia cometido en San Agustín Loxicha. Se presume su inocencia en tanto la autoridad judicial no resuelva su situación jurídica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Oaxaca, 10 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso contra un hombre identificado como E.H.M., señalado por su probable responsabilidad en el delito de pederastia cometido en San Agustín Loxicha, en la región de la Costa. El juez de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La víctima tiene actualmente 10 años de edad. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, habría sido objeto de conductas de naturaleza sexual desde que cursaba el nivel preescolar.

Las investigaciones establecen que el 31 de diciembre de 2024 la menor fue interceptada y llevada a una zona de cafetales ubicada en San Vicente Yogondoy, localidad perteneciente a San Agustín Loxicha, donde ocurrió una agresión de carácter sexual.

Los elementos que permitieron aprehender al probable responsable se obtuvieron a partir de diligencias realizadas por el Ministerio Público, Agentes Estatales de Investigación (AEI) y personal del Instituto de Servicios Periciales de la Vicefiscalía Regional de la Costa.

El órgano jurisdiccional concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca señaló que este tipo de investigaciones se realiza con perspectiva de infancia y enfoque de género, con el objetivo de priorizar la protección de las víctimas y garantizar su acceso a la justicia.

seguridad sucesos criminalidad oaxaca

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