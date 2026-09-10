Oaxaca, 10 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso contra un hombre identificado como E.H.M., señalado por su probable responsabilidad en el delito de pederastia cometido en San Agustín Loxicha, en la región de la Costa. El juez de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
La víctima tiene actualmente 10 años de edad. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, habría sido objeto de conductas de naturaleza sexual desde que cursaba el nivel preescolar.
Las investigaciones establecen que el 31 de diciembre de 2024 la menor fue interceptada y llevada a una zona de cafetales ubicada en San Vicente Yogondoy, localidad perteneciente a San Agustín Loxicha, donde ocurrió una agresión de carácter sexual.
Los elementos que permitieron aprehender al probable responsable se obtuvieron a partir de diligencias realizadas por el Ministerio Público, Agentes Estatales de Investigación (AEI) y personal del Instituto de Servicios Periciales de la Vicefiscalía Regional de la Costa.
El órgano jurisdiccional concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca señaló que este tipo de investigaciones se realiza con perspectiva de infancia y enfoque de género, con el objetivo de priorizar la protección de las víctimas y garantizar su acceso a la justicia.