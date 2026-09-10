Ciudad de México, 10 de septiembre de 2026.- El límite de ingresos anuales para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) subirá de 3.5 a 5 millones de pesos para personas físicas y de 35 a 50 millones de pesos para pequeñas empresas, de acuerdo con los cambios fiscales que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en el Paquete Económico 2027.
El anuncio lo hizo Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, durante la conferencia matutina del Gobierno de México encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Las modificaciones también abren, para las personas físicas del régimen, la opción de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de manera trimestral en lugar de mensual, y la posibilidad de liquidar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) mediante una tasa directa de 7%, sin llevar contabilidad. Ambos impuestos podrán cubrirse con una sola declaración.
Con el tope vigente de 3.5 millones de pesos, el RESICO agrupa actualmente a 4,178,276 personas físicas, según la cifra que el propio SAT presentó durante el anuncio.
Ganadería, agricultura y pesca; servicios profesionales independientes; servicios inmobiliarios y de arrendamiento, y comercio figuran entre las actividades que más recurren al régimen, con ejemplos que la dependencia ubicó en tortillerías, talleres, restaurantes y tiendas de abarrotes.
El SAT calcula que la ampliación de los límites permitirá sumar 1.6 millones de contribuyentes al padrón fiscal. Se trata, de acuerdo con la dependencia, de medidas dentro de la política del Gobierno de México para promover la economía social, la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el Decreto de Estratificación de Mipymes de la Secretaría de Economía definen a una microempresa como aquella con hasta 10 trabajadores y ventas de hasta 4 millones de pesos al año; a una pequeña empresa comercial, con entre 11 y 30 trabajadores y ventas de 4.01 a 100 millones de pesos, y a una pequeña empresa industrial o de servicios, con entre 11 y 50 trabajadores bajo el mismo rango de ventas.