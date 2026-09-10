RESICO amplía a 5 millones el límite para personas físicas

Pequeñas empresas podrán facturar hasta 50 millones de pesos al año, con declaración conjunta de ISR e IVA a tasa directa de 7%.

Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina en la que el SAT presentó cambios al RESICO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la conferencia matutina en la que el SAT presentó los cambios al RESICO incluidos en el Paquete Económico 2027.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 10 de septiembre de 2026.- El límite de ingresos anuales para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) subirá de 3.5 a 5 millones de pesos para personas físicas y de 35 a 50 millones de pesos para pequeñas empresas, de acuerdo con los cambios fiscales que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en el Paquete Económico 2027.

El anuncio lo hizo Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, durante la conferencia matutina del Gobierno de México encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las modificaciones también abren, para las personas físicas del régimen, la opción de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de manera trimestral en lugar de mensual, y la posibilidad de liquidar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) mediante una tasa directa de 7%, sin llevar contabilidad. Ambos impuestos podrán cubrirse con una sola declaración.

Con el tope vigente de 3.5 millones de pesos, el RESICO agrupa actualmente a 4,178,276 personas físicas, según la cifra que el propio SAT presentó durante el anuncio.

Ganadería, agricultura y pesca; servicios profesionales independientes; servicios inmobiliarios y de arrendamiento, y comercio figuran entre las actividades que más recurren al régimen, con ejemplos que la dependencia ubicó en tortillerías, talleres, restaurantes y tiendas de abarrotes.

El SAT calcula que la ampliación de los límites permitirá sumar 1.6 millones de contribuyentes al padrón fiscal. Se trata, de acuerdo con la dependencia, de medidas dentro de la política del Gobierno de México para promover la economía social, la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el Decreto de Estratificación de Mipymes de la Secretaría de Economía definen a una microempresa como aquella con hasta 10 trabajadores y ventas de hasta 4 millones de pesos al año; a una pequeña empresa comercial, con entre 11 y 30 trabajadores y ventas de 4.01 a 100 millones de pesos, y a una pequeña empresa industrial o de servicios, con entre 11 y 50 trabajadores bajo el mismo rango de ventas.

gobierno claudia sheinbaum sat

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