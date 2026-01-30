Empresas tienen hasta el 31 de marzo para Declaración Anual 2025

SAT precarga información de pagos provisionales y retenciones para agilizar cumplimiento fiscal de personas morales.

Empresario revisa plataforma SAT para presentar Declaración Anual empresas 2025 con información precargada de pagos provisionales
El SAT habilitó simulador desde diciembre para que empresas visualicen información del ejercicio 2025.
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 30, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

México, 30 de enero de 2026. —Las empresas mexicanas tienen hasta el 31 de marzo de 2026 para presentar su Declaración Anual 2025 correspondiente al ejercicio fiscal anterior, informó el Servicio de Administración Tributaria.

El periodo de cumplimiento inició el pasado 1 de enero y aplica para personas morales del Régimen General y del Régimen Simplificado de Confianza, aunque existen fechas diferenciadas según el tipo de contribuyente.

La nueva plataforma del SAT facilita el trámite con información precargada de la Declaración Anual empresas 2025.

Desde diciembre pasado, el organismo tributario habilitó un simulador para que las empresas visualicen los datos que presentaron durante el ejercicio fiscal.

Esta herramienta permite a los contribuyentes revisar su información antes de la fecha límite y corregir posibles inconsistencias mediante declaraciones complementarias. La plataforma representa un esfuerzo por simplificar el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Las sociedades en periodo de liquidación enfrentan el plazo más próximo, con fecha límite el 19 de enero para presentar su declaración del ejercicio por liquidación.

Las personas morales sin fines de lucro tienen hasta el 16 de febrero para cumplir con esta obligación. Los demás regímenes del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y RESICO cuentan con plazo hasta el 31 de marzo.

Información precargada agiliza Declaración Anual empresas 2025

La declaración incorpora datos que el SAT recopila automáticamente: pagos provisionales presentados y pagados, Participación de los Trabajadores en las Utilidades entregada en el ejercicio, así como retenciones efectivamente pagadas por concepto de ISR en sueldos, salarios, asimilados, arrendamiento y RESICO. También incluye CFDI de devoluciones, descuentos y bonificaciones.

El sistema precarga información de ejercicios anteriores como pérdidas fiscales, pagos al extranjero, dividendos y subsidio para el empleo.

Para enviar la declaración, las empresas requieren e.firma vigente y servicio de banca electrónica autorizada para el pago de contribuciones federales en caso de resultar saldo a cargo.

Cuando los contribuyentes necesiten modificar ingresos u otros datos precargados, deberán presentar declaraciones complementarias. La actualización de información será visible 48 horas después del pago si existe saldo a cargo, o 24 horas si el resultado es en ceros.

