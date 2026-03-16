Nueva York — 16 de marzo de 2026. —Treinta y siete países aprobaron en la sede de Naciones Unidas un conjunto de Conclusiones Acordadas para reforzar el acceso a la justicia de todas las mujeres y niñas a nivel global, en el marco del 70° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70).

El acuerdo, adoptado por amplio consenso el pasado viernes, insta a los gobiernos a revisar y derogar leyes discriminatorias relacionadas con el matrimonio infantil, la violencia, el derecho de familia y los derechos de propiedad. Estados Unidos fue el único voto en contra, marcando la primera vez en la historia de la comisión en que un resultado no se aprueba por unanimidad.

El documento representa la culminación de semanas de negociaciones en las que un grupo reducido de países, entre ellos Arabia Saudita, Argentina y Rusia, intentó reabrir aspectos del texto ya pactados en ediciones anteriores. Un amplio bloque de delegaciones se opuso y logró preservar los compromisos previos, aunque con algunas concesiones menores. La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, celebró el resultado al señalar que las conclusiones representan un avance para poner fin a la impunidad y construir sistemas de justicia incluyentes.

Entre las disposiciones centrales figuran el reconocimiento formal de trabajadores comunitarios de justicia dentro de marcos legales nacionales, nuevos compromisos sobre justicia digital y gobernanza de inteligencia artificial, así como medidas para establecer sistemas con enfoque de género en contextos de conflicto. El acuerdo también llama a ampliar el acceso a asistencia jurídica y a fortalecer mecanismos nacionales contra la violencia.

Mujeres indígenas de México exponen barreras en el acceso a la justicia

En un foro paralelo sobre mujeres indígenas, representantes de México, Perú, Guatemala, Canadá y Australia expusieron que la interculturalidad en los sistemas de justicia va mucho más allá de contar con traductores.

Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria para una vida libre de violencias de la Secretaría de las Mujeres, informó que en el país existen alrededor de 12 millones de mujeres indígenas, 68 lenguas originarias y un 12% de mujeres que no habla español, lo que exige una mirada intercultural en el acceso a la justicia.

La representante de Equis Justicia para las Mujeres precisó que las mujeres indígenas reciben hasta seis años más de prisión que personas no indígenas en situaciones similares, además de enfrentar extorsiones y presiones para reconocer culpas que no les corresponden. Citó como referentes las sentencias de los casos Ernestina Ascencio e Inés Fernández, ambas resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como hitos para incorporar el enfoque intercultural en la impartición de justicia.

Por su parte, Norma Don Juan Pérez, del Consejo Colegiado del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, indicó que sus pueblos poseen cosmovisión y saberes propios, y que se requiere incorporar a mujeres indígenas como abogadas y en espacios de la ONU para construir políticas interculturales que atiendan las violencias específicas que enfrentan niñas y mujeres originarias.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, el 40.8% de las mujeres indígenas en México considera que sus derechos humanos no se respetan, y el 92.7% de quienes experimentaron una negación de derechos no denunció, al estimar que las autoridades no les harían caso.

El CSW70 sesiona del 9 al 19 de marzo en Nueva York, con la participación de gobiernos, sociedad civil y organismos de la ONU, con el objetivo de impulsar políticas y financiamiento para la igualdad de género. ONU Mujeres hizo un llamado a alzar la voz por los derechos de las mujeres frente a un contexto global de retrocesos.