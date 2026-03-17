Querétaro, 17 de marzo de 2026. —La ruta gratuita habilitada como alternativa durante la obra de ampliación del puente en la capital queretana registra 8 mil usuarios diarios, mientras el tráfico vehicular en la zona se mantiene moderado, informó el director de Movilidad del estado, Gerardo Cuanalo Santos. El funcionario precisó que también se observa un incremento de peatones en el área.
La obra está a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y avanza dentro de los tiempos programados. Hasta ahora solo se interviene un sentido del puente; el segundo cuerpo será cerrado en aproximadamente un mes a mes y medio, según las conversaciones sostenidas entre Movilidad y los ingenieros militares. En total, la obra del puente en Querétaro se estima en seis meses de duración.
Cuanalo Santos explicó que el impacto vial ha sido menor al esperado gracias al operativo desplegado con personal de Movilidad e inspección. "El impacto que ha tenido la ruta es menor, por fortuna", señaló.
Cuando inicie la intervención del segundo cuerpo, el operativo deberá ajustarse, aunque la estrategia general se mantendría, indicó el funcionario. Las rutas de transporte no requerirían cambios significativos; la modificación sería en la logística del propio operativo.
El director de Movilidad precisó que el personal de inspección y apoyo seguirá en la zona durante el tiempo que dure la intervención para orientar a los usuarios y mantener el flujo vehicular.