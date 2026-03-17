Ruta gratuita en Querétaro suma 8 mil usuarios diarios por obra en puente

Movilidad reporta tráfico moderado y prevé cierre del segundo cuerpo del puente en mes y medio.

Ruta gratuita de transporte en Querétaro durante obra de ampliación de puente en la capital

Gerardo Cuanalo Santos, director de Movilidad del estado de Querétaro, durante entrevista sobre operativo vial.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de marzo de 2026. —La ruta gratuita habilitada como alternativa durante la obra de ampliación del puente en la capital queretana registra 8 mil usuarios diarios, mientras el tráfico vehicular en la zona se mantiene moderado, informó el director de Movilidad del estado, Gerardo Cuanalo Santos. El funcionario precisó que también se observa un incremento de peatones en el área.

La obra está a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y avanza dentro de los tiempos programados. Hasta ahora solo se interviene un sentido del puente; el segundo cuerpo será cerrado en aproximadamente un mes a mes y medio, según las conversaciones sostenidas entre Movilidad y los ingenieros militares. En total, la obra del puente en Querétaro se estima en seis meses de duración.

Cuanalo Santos explicó que el impacto vial ha sido menor al esperado gracias al operativo desplegado con personal de Movilidad e inspección. "El impacto que ha tenido la ruta es menor, por fortuna", señaló.

Cuando inicie la intervención del segundo cuerpo, el operativo deberá ajustarse, aunque la estrategia general se mantendría, indicó el funcionario. Las rutas de transporte no requerirían cambios significativos; la modificación sería en la logística del propio operativo.

El director de Movilidad precisó que el personal de inspección y apoyo seguirá en la zona durante el tiempo que dure la intervención para orientar a los usuarios y mantener el flujo vehicular.

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