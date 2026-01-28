Tres horarios registran tráfico lento en Av. Corregidora Norte

Monitoreo mediante Waze detecta velocidades menores a 15 kilómetros por hora en tres franjas vespertinas durante 2:30 a 7:30 de la tarde con recorridos de hasta cinco minutos.

Tráfico moderado en Avenida Corregidora Norte durante obras del Tren México-Querétaro en Querétaro

Obras federales del Tren México-Querétaro generan modificaciones temporales en movilidad del primer cuadrante de Querétaro.

Querétaro — 28 de enero de 2026. — Tres horarios vespertinos registran tráfico moderado en Avenida Corregidora Norte con velocidades menores a 15 kilómetros por hora, derivado de las obras federales del Tren México-Querétaro. El monitoreo mediante la plataforma Waze detectó flujo vehicular incrementado de 2:30 a 3:30 de la tarde, 4:30 a 5:30 de la tarde y 6:30 a 7:30 de la tarde, con recorridos de hasta cinco minutos en la zona centro.

Las vías alternas como Roncopollo, Invierno y Felipe Ángeles funcionan sin saturación, dispersando la carga vehicular sin aumentar niveles de congestionamiento. Los datos de Waze indican que automovilistas y usuarios de transporte público han seguido las recomendaciones de movilidad para reducir el impacto de las obras federales en sus trayectos diarios.

Tráfico en Av. Corregidora Norte presenta niveles moderados

El análisis detectó que durante los tres horarios identificados la velocidad vehicular se mantiene por debajo de los 15 kilómetros por hora sin llegar a presentar saturación total de las unidades. La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) señaló que el flujo vehicular se ha adaptado a las modificaciones temporales en el primer cuadrante de la capital.

Las autoridades estatales y municipales recomiendan el uso de aplicaciones móviles como Waze, Google Maps y Qrobus para consultar actualizaciones en tiempo real sobre desvíos y condiciones de tránsito en las zonas intervenidas por las obras del Tren México-Querétaro, informó Gerardo Cuanalo Santos, director de AMEQ.

¿Qué vías alternas funcionan sin saturación en Querétaro?

Las avenidas Roncopollo, Invierno y Felipe Ángeles operan como alternativas viables sin registrar incremento en niveles de saturación vehicular. El monitoreo continuo permite a conductores planificar sus recorridos evitando los tres horarios con mayor carga en Avenida Corregidora Norte durante las tardes.

Los usuarios pueden consultar en tiempo real las condiciones de tráfico mediante las aplicaciones móviles Waze, Google Maps o Qrobus disponibles para dispositivos Android e iOS. Las actualizaciones incluyen desvíos, tiempos estimados de recorrido y rutas alternas según la ubicación del usuario.

