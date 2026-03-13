Querétaro — 12 de marzo de 2026. —Figuras gigantes iluminadas ocupan desde este jueves tres espacios emblemáticos del Centro Histórico de Querétaro como parte de "Humanoides", la exposición internacional de la artista australiana Amanda Parer que se presenta por primera vez en México.

La muestra, que ha recorrido cerca de 300 ciudades en el mundo, permanecerá en la capital queretana hasta el 2 de abril con instalaciones a gran escala en Plaza Fundadores, Plaza Constitución, Alameda Hidalgo y Jardín Guerrero.

Parer, reconocida por crear instalaciones de arte iluminadas de gran formato, inició su trabajo artístico inspirada por un viaje a las islas Galápagos a mediados de los noventa, donde el contacto cercano con fauna silvestre sin temor al ser humano marcó la dirección de su obra.

Amanda Parer, artista australiana creadora de la exposición internacional "Humanoides" que se presenta por primera vez en México. rotativo.com.mx

Desde 2014 exhibe estas piezas monumentales, que combinan escala, luz y oscuridad para generar reflexiones sobre la condición humana y han sido vistas por millones de personas en distintos continentes.

La intervención urbana propone una experiencia inmersiva en la que habitantes y visitantes recorran el Centro Histórico desde otra perspectiva. Las figuras a gran escala funcionan como metáforas que abren preguntas sobre la relación de las personas con el entorno y con los demás, al tiempo que permiten apreciar el patrimonio histórico de Querétaro desde una dimensión visual distinta.

Amanda Parer, artista australiana creadora de la exposición internacional "Humanoides" que se presenta por primera vez en México. rotativo.com.mx

"Los temas en el trabajo de Parer han sido inspirados por una experiencia con animales desacostumbrados a los humanos", precisó la Secretaría de Cultura del municipio en el comunicado donde detalló la logística de la exhibición.

Fechas y sedes de "Humanoides" en el Centro Histórico

La instalación tiene sedes y calendarios diferenciados. En Plaza Fundadores y Plaza Constitución permanecerá del 12 al 26 de marzo; en la Alameda Hidalgo estará disponible del 12 de marzo al 1 de abril, y en el Jardín Guerrero del 13 de marzo al 2 de abril. El acceso es libre en todos los puntos.

Sede Inicio Cierre Plaza Fundadores y Plaza Constitución 12 de marzo 26 de marzo Alameda Hidalgo 12 de marzo 1 de abril Jardín Guerrero 13 de marzo 2 de abril

Sedes y fechas de la exposición Humanoides de Amanda Parer en Querétaro

Amanda Parer, artista australiana creadora de la exposición internacional "Humanoides" que se presenta por primera vez en México. rotativo.com.mx

¿Dónde ver la exposición Humanoides en Querétaro?

Con esta muestra, la Secretaría de Cultura del municipio busca consolidar a Querétaro como sede de expresiones artísticas contemporáneas de alcance internacional. La exhibición se suma al calendario cultural de la capital queretana en un momento en que el Centro Histórico registra flujo constante de visitantes nacionales y extranjeros.

Las piezas pueden apreciarse tanto de día como en horario nocturno, cuando la iluminación de las figuras transforma el paisaje urbano de las plazas del Centro Histórico.