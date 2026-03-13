Exposición "Humanoides" de Amanda Parer llega a Querétaro por primera vez en México

Amanda Parer instala figuras monumentales iluminadas en tres plazas del Centro Histórico hasta abril.

Figuras gigantes iluminadas de la exposición Humanoides de Amanda Parer en el Centro Histórico de Querétaro

Amanda Parer, artista australiana creadora de la exposición internacional "Humanoides" que se presenta por primera vez en México.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro — 12 de marzo de 2026. —Figuras gigantes iluminadas ocupan desde este jueves tres espacios emblemáticos del Centro Histórico de Querétaro como parte de "Humanoides", la exposición internacional de la artista australiana Amanda Parer que se presenta por primera vez en México.

La muestra, que ha recorrido cerca de 300 ciudades en el mundo, permanecerá en la capital queretana hasta el 2 de abril con instalaciones a gran escala en Plaza Fundadores, Plaza Constitución, Alameda Hidalgo y Jardín Guerrero.

Parer, reconocida por crear instalaciones de arte iluminadas de gran formato, inició su trabajo artístico inspirada por un viaje a las islas Galápagos a mediados de los noventa, donde el contacto cercano con fauna silvestre sin temor al ser humano marcó la dirección de su obra.

Figuras gigantes iluminadas de la exposici\u00f3n Humanoides de Amanda Parer en el Centro Hist\u00f3rico de Quer\u00e9taro Amanda Parer, artista australiana creadora de la exposición internacional "Humanoides" que se presenta por primera vez en México. rotativo.com.mx

Desde 2014 exhibe estas piezas monumentales, que combinan escala, luz y oscuridad para generar reflexiones sobre la condición humana y han sido vistas por millones de personas en distintos continentes.

La intervención urbana propone una experiencia inmersiva en la que habitantes y visitantes recorran el Centro Histórico desde otra perspectiva. Las figuras a gran escala funcionan como metáforas que abren preguntas sobre la relación de las personas con el entorno y con los demás, al tiempo que permiten apreciar el patrimonio histórico de Querétaro desde una dimensión visual distinta.

Figuras gigantes iluminadas de la exposici\u00f3n Humanoides de Amanda Parer en el Centro Hist\u00f3rico de Quer\u00e9taro Amanda Parer, artista australiana creadora de la exposición internacional "Humanoides" que se presenta por primera vez en México. rotativo.com.mx

"Los temas en el trabajo de Parer han sido inspirados por una experiencia con animales desacostumbrados a los humanos", precisó la Secretaría de Cultura del municipio en el comunicado donde detalló la logística de la exhibición.

Fechas y sedes de "Humanoides" en el Centro Histórico

La instalación tiene sedes y calendarios diferenciados. En Plaza Fundadores y Plaza Constitución permanecerá del 12 al 26 de marzo; en la Alameda Hidalgo estará disponible del 12 de marzo al 1 de abril, y en el Jardín Guerrero del 13 de marzo al 2 de abril. El acceso es libre en todos los puntos.

SedeInicioCierre
Plaza Fundadores y Plaza Constitución12 de marzo26 de marzo
Alameda Hidalgo12 de marzo1 de abril
Jardín Guerrero13 de marzo2 de abril

Sedes y fechas de la exposición Humanoides de Amanda Parer en Querétaro

Figuras gigantes iluminadas de la exposici\u00f3n Humanoides de Amanda Parer en el Centro Hist\u00f3rico de Quer\u00e9taro Amanda Parer, artista australiana creadora de la exposición internacional "Humanoides" que se presenta por primera vez en México. rotativo.com.mx

¿Dónde ver la exposición Humanoides en Querétaro?

Con esta muestra, la Secretaría de Cultura del municipio busca consolidar a Querétaro como sede de expresiones artísticas contemporáneas de alcance internacional. La exhibición se suma al calendario cultural de la capital queretana en un momento en que el Centro Histórico registra flujo constante de visitantes nacionales y extranjeros.

Las piezas pueden apreciarse tanto de día como en horario nocturno, cuando la iluminación de las figuras transforma el paisaje urbano de las plazas del Centro Histórico.

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