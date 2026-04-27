El crecimiento del festival ha sido sostenido desde su primera edición. Las cifras municipales de la cuarta edición proyectaban 1.6 millones de pesos de derrama; el resultado de este 2026 superó esa meta con holgura. En 2024, la tercera edición había dejado 1.1 millones de pesos.

El salto de cobertura se explica por el formato actual: 90 espacios instalados en la plaza principal de la comunidad y sus calles aledañas, ocupados por cocineras, artesanos y comerciantes que se sumaron a la oferta gastronómica.

Más de 15 mil personas dejaron una derrama económica cercana a 1.9 millones de pesos en una sola jornada gastronómica rotativo.com.mx

El síndico del Ayuntamiento, José Francisco Landeras Layseca, encabezó la inauguración y reconoció el papel de la coordinación de Festivaleando como impulsora del evento.

"Es la quinta vez que se hace este festival y es gracias a ustedes", dijo el funcionario al dirigirse a las cocineras y asistentes durante el arranque de la jornada. Landeras agradeció también la participación de jóvenes y adultos mayores que sostienen año con año la operación comunitaria del festival.





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Festivaleando opera en 2026 con presupuesto de 1.6 millones de pesos para ocho ediciones

Como parte del programa Festivaleando, este 2026 el municipio aprobó un presupuesto de 1.6 millones de pesos para ocho ediciones distribuidas en distintas comunidades, dos más que las seis del año anterior.

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La administración no precisó qué porcentaje de ese presupuesto se destinó al Festival de la Gordita y la Dobladita ni cuánto aportaron las cocineras participantes para insumos, montaje y operación de sus puestos.

Durante la inauguración, la coordinación de Festivaleando entregó un reconocimiento al artista César García Urtiz, conocido como Dens Urtiz, autor del mural alusivo al festival que quedó instalado en la plaza principal de la comunidad.

La pieza se sumó al equipamiento permanente del lugar y forma parte del componente artístico que la administración municipal busca incorporar a las ediciones venideras del Festival de la Gordita y la Dobladita y de los demás eventos del programa.

¿Cómo creció la asistencia del festival entre 2024 y 2026?

Año Edición Asistentes Derrama económica 2024 Tercera No detallado 1.1 millones de pesos 2025 Cuarta 4 mil visitantes 1.6 millones (proyección) 2026 Quinta Más de 15 mil Cerca de 1.9 millones

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A lo largo de la jornada se realizaron presentaciones musicales, exposiciones artesanales y actividades recreativas para familias.

La administración municipal informó que el festival continuará dentro del calendario de Festivaleando con vocación gastronómica de la comunidad anfitriona, mientras que otras comunidades del municipio ya tienen programadas sus propias ediciones temáticas para los próximos meses.