Acceso a Jardines de la Presa en Jalpan estrena concreto hidráulico con 4.5 mdp de inversión estatal

Secretaría de Desarrollo Social entrega concreto hidráulico, drenaje pluvial y muro de contención que benefician a más de 12 mil jalpenses.

Secretario de Desarrollo Social Luis Nava durante entrega de obra de acceso en colonia Jardines de la Presa en Jalpan de Serra con concreto hidráulico y drenaje pluvial

El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, entregó el acceso rehabilitado en la colonia Jardines de la Presa en Jalpan, acompañado por el presidente municipal Rubén Hernández Robles.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Jalpan de Serra, 27 de abril de 2026. —Más de 12 mil habitantes de la colonia Jardines de la Presa contarán ahora con un acceso rehabilitado en concreto hidráulico que resistirá las temporadas de lluvia que históricamente dañaban esa vialidad.

La Secretaría de Desarrollo Social del estado entregó este domingo la obra de reconstrucción con una inversión de 4 millones 500 mil pesos que incluyó drenaje pluvial, torrente, banqueta, guarnición y muro de contención.

Secretario de Desarrollo Social Luis Nava durante entrega de obra de acceso en colonia Jardines de la Presa en Jalpan de Serra con concreto hidr\u00e1ulico y drenaje pluvial El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, entregó el acceso rehabilitado en la colonia Jardines de la Presa en Jalpan, acompañado por el presidente municipal Rubén Hernández Robles. rotativo.com.mx

El secretario Luis Nava precisó durante la entrega que la obra responde a una solicitud directa de los colonos ante el gobernador del estado.

"Fueron justamente ustedes los que se acercaron con el Gobernador y le dijeron: Gobernador, ayúdenos a reparar, a reconstruir este acceso que siempre terminaba afectado por las lluvias", señaló el funcionario, quien encabezó el acto junto con el presidente municipal Rubén Hernández Robles.

Secretario de Desarrollo Social Luis Nava durante entrega de obra de acceso en colonia Jardines de la Presa en Jalpan de Serra con concreto hidr\u00e1ulico y drenaje pluvial El acceso rehabilitado incluye concreto hidráulico, drenaje pluvial, torrente, banqueta, guarnición y muro de contención con una inversión de 4.5 millones de pesos. rotativo.com.mx

No es la primera intervención de infraestructura básica que el gobierno estatal concentra en Jalpan durante el año. En enero, Nava entregó la pavimentación y rehabilitación de drenaje en la colonia El Mercado con una inversión de 11 millones 512 mil pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, que benefició a 27 mil 343 habitantes del municipio serrano.

La dependencia no precisó de qué fondo provienen los 4.5 millones destinados a Jardines de la Presa.

Secretario de Desarrollo Social Luis Nava durante entrega de obra de acceso en colonia Jardines de la Presa en Jalpan de Serra con concreto hidr\u00e1ulico y drenaje pluvial El acceso rehabilitado incluye concreto hidráulico, drenaje pluvial, torrente, banqueta, guarnición y muro de contención con una inversión de 4.5 millones de pesos. rotativo.com.mx

La región también recibió en las últimas semanas 19.6 millones de pesos en equipamiento para bachilleratos de cinco municipios de la Sierra Gorda, lo que acumula una racha de inversiones estatales en la zona serrana durante el primer cuatrimestre de 2026.

La administración estatal no informó el monto total del paquete de obra pública en ejecución para Jalpan en el ejercicio fiscal vigente.

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