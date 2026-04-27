Jalpan de Serra, 27 de abril de 2026. —Más de 12 mil habitantes de la colonia Jardines de la Presa contarán ahora con un acceso rehabilitado en concreto hidráulico que resistirá las temporadas de lluvia que históricamente dañaban esa vialidad.
La Secretaría de Desarrollo Social del estado entregó este domingo la obra de reconstrucción con una inversión de 4 millones 500 mil pesos que incluyó drenaje pluvial, torrente, banqueta, guarnición y muro de contención.
El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, entregó el acceso rehabilitado en la colonia Jardines de la Presa en Jalpan, acompañado por el presidente municipal Rubén Hernández Robles. rotativo.com.mx
El secretario Luis Nava precisó durante la entrega que la obra responde a una solicitud directa de los colonos ante el gobernador del estado.
"Fueron justamente ustedes los que se acercaron con el Gobernador y le dijeron: Gobernador, ayúdenos a reparar, a reconstruir este acceso que siempre terminaba afectado por las lluvias", señaló el funcionario, quien encabezó el acto junto con el presidente municipal Rubén Hernández Robles.
El acceso rehabilitado incluye concreto hidráulico, drenaje pluvial, torrente, banqueta, guarnición y muro de contención con una inversión de 4.5 millones de pesos. rotativo.com.mx
No es la primera intervención de infraestructura básica que el gobierno estatal concentra en Jalpan durante el año. En enero, Nava entregó la pavimentación y rehabilitación de drenaje en la colonia El Mercado con una inversión de 11 millones 512 mil pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, que benefició a 27 mil 343 habitantes del municipio serrano.
La dependencia no precisó de qué fondo provienen los 4.5 millones destinados a Jardines de la Presa.
El acceso rehabilitado incluye concreto hidráulico, drenaje pluvial, torrente, banqueta, guarnición y muro de contención con una inversión de 4.5 millones de pesos. rotativo.com.mx
La región también recibió en las últimas semanas 19.6 millones de pesos en equipamiento para bachilleratos de cinco municipios de la Sierra Gorda, lo que acumula una racha de inversiones estatales en la zona serrana durante el primer cuatrimestre de 2026.
La administración estatal no informó el monto total del paquete de obra pública en ejecución para Jalpan en el ejercicio fiscal vigente.