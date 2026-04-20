Siete ahogados en cuatro años: Protección Civil entrena rescate acuático en presa de Huimilpan ante temporada de mayor riesgo

Protección Civil entrena en la presa San Pedro y advierte que presas y bordos no son aptos para uso recreativo pese al flujo constante de familias

Personal de Protección Civil Querétaro realiza capacitación en rescate acuático en la presa San Pedro de Huimilpan ante el riesgo de ahogamientos

Siete personas han muerto ahogadas en bordos de Querétaro entre 2020 y 2023, según registros de Protección Civil estatal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Huimilpan, 20 de abril de 2026. — Siete personas han muerto ahogadas en bordos y cuerpos de agua de Querétaro entre 2020 y 2023, según los registros de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCQ).

Ese saldo es el contexto en el que la dependencia realizó una jornada intensiva de capacitación en rescate acuático en la presa San Pedro, en el municipio de Huimilpan, reforzando los protocolos de atención ante emergencias que temporada tras temporada se presentan cuando familias ingresan a espacios que no están habilitados como zonas recreativas.

La jornada reforzó técnicas de atención inmediata a personas en riesgo dentro del agua, aplicación correcta de maniobras de rescate, procedimientos de estabilización y protocolos de evacuación segura, con apoyo de unidades terrestres y acuáticas además de equipos de atención prehospitalaria.

Se ejecutó bajo condiciones simuladas de alta afluencia para evaluar tiempos de respuesta y comunicación entre los cuerpos operativos, dos variables que resultan determinantes cuando la emergencia es real y cada minuto cuenta.

El riesgo está documentado en la operación diaria del estado. La primera víctima de 2023 fue una adolescente de 15 años que murió por sumersión en el bordo de la comunidad Presa del Carmen, en El Marqués, y cuyo rescate requirió cuatro horas de labores.

Personal de Protecci\u00f3n Civil Quer\u00e9taro realiza capacitaci\u00f3n en rescate acu\u00e1tico en la presa San Pedro de Huimilpan ante el riesgo de ahogamientos Siete personas han muerto ahogadas en bordos de Querétaro entre 2020 y 2023, según registros de Protección Civil estatal. rotativo.com.mx

Los fallecimientos previos se distribuyen entre 2020 (un caso), 2021 (tres casos) y 2022 (dos casos), la mayoría en temporadas vacacionales o fines de semana cuando las familias acuden a cuerpos de agua sin vigilancia.

Cinco embalses de Huimilpan operan sin condiciones para baño recreativo

Huimilpan concentra cinco cuerpos de agua bajo monitoreo permanente de Protección Civil: San Pedro, El Zorrillo, San Rafael, Derivadora San José y Ceja de Bravo. Durante Semana Santa 2026, cuatro de ellos tuvieron operativos activos de vigilancia, luego de que las autoridades detectaran afluencia constante de visitantes pese a que ninguno de los embalses cuenta con infraestructura para recreación.

La presa San Pedro —donde se realizó la jornada de capacitación— tiene una capacidad de 5 millones de metros cúbicos y está catalogada como uno de los tres puntos de mayor afluencia del municipio durante periodos vacacionales.

Los embalses de Huimilpan son infraestructura agrícola de almacenamiento para riego y abrevadero, no espacios turísticos.

Su profundidad varía según la temporada, y cuando se encuentran cerca del tope de capacidad —como ocurrió en septiembre de 2025 con 19 presas de Querétaro al 100% de almacenamiento— las condiciones del fondo y el nivel real del agua son imposibles de calcular desde la orilla.


Personal de Protecci\u00f3n Civil Quer\u00e9taro realiza capacitaci\u00f3n en rescate acu\u00e1tico en la presa San Pedro de Huimilpan ante el riesgo de ahogamientos Siete personas han muerto ahogadas en bordos de Querétaro entre 2020 y 2023, según registros de Protección Civil estatal. rotativo.com.mx

¿Por qué un bordo o una presa pueden matar en minutos?

Los cuerpos de agua de uso agrícola presentan condiciones que un balneario controlado no tiene: fondos lodosos que atrapan al bañista, vegetación subacuática que puede enredar las extremidades, cambios de profundidad de uno a cuatro metros en pocos pasos, corrientes internas en embalses con desfogue activo y ausencia total de personal capacitado para respuesta inmediata.

Un adulto que sabe nadar en alberca puede quedar atrapado en segundos en un bordo con fondo lodoso.

La CEPCQ reiteró que la recomendación ciudadana es inequívoca: optar por balnearios y espacios habilitados, no perder de vista a los menores de edad cuando se acude a cuerpos de agua, evitar el consumo de alcohol en esos sitios y atender las indicaciones del personal de emergencia cuando esté presente.

El ejercicio en la presa San Pedro busca que, cuando la advertencia no se atienda, el tiempo de rescate no termine sumando una víctima más al saldo.

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