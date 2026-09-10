SSC CDMX recomienda armar mochila de emergencia para mascotas

La dependencia capitalina detalla cinco categorías de artículos, desde alimento y botiquín hasta identificación y objetos que den seguridad al animal.

Mochila de emergencia con artículos básicos para el cuidado de perros y gatos

La SSC de la Ciudad de México recomienda preparar una mochila de emergencia para perros y gatos con artículos organizados en cinco categorías.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 10 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México recomienda a la población tener lista una mochila de emergencia para perros y gatos, con artículos organizados en cinco categorías: alimento y agua, botiquín, identificación y documentos, elementos para el traslado del animal, y objetos que le den seguridad.

El primer rubro contempla agua y alimento suficientes para tres días, además de premios o snacks y platos para servir agua y comida.

El botiquín debe incluir gasas y vendas, antiséptico, guantes y suero fisiológico. La corporación precisa que cualquier medicamento debe ser el que indique el veterinario del animal.

En identificación y documentos, la corporación pide reunir la cartilla o los documentos veterinarios de la mascota, una foto reciente, los datos de contacto de quien la cuida y dinero en efectivo.

Para trasladarlo, el material recomienda correa y arnés, una transportadora, bolsas para desechos y, en el caso de los gatos, pads absorbentes o arena.

El quinto rubro contempla algo que le dé seguridad al animal: su juguete favorito o una prenda o manta con el olor de quien lo cuida.

La dependencia capitalina recomienda revisar la mochila cada seis meses para reemplazar el agua, el alimento o los medicamentos que ya hayan caducado.

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