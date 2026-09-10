Ciudad de México, 10 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México recomienda a la población tener lista una mochila de emergencia para perros y gatos, con artículos organizados en cinco categorías: alimento y agua, botiquín, identificación y documentos, elementos para el traslado del animal, y objetos que le den seguridad.
El primer rubro contempla agua y alimento suficientes para tres días, además de premios o snacks y platos para servir agua y comida.
El botiquín debe incluir gasas y vendas, antiséptico, guantes y suero fisiológico. La corporación precisa que cualquier medicamento debe ser el que indique el veterinario del animal.
En identificación y documentos, la corporación pide reunir la cartilla o los documentos veterinarios de la mascota, una foto reciente, los datos de contacto de quien la cuida y dinero en efectivo.
Para trasladarlo, el material recomienda correa y arnés, una transportadora, bolsas para desechos y, en el caso de los gatos, pads absorbentes o arena.
El quinto rubro contempla algo que le dé seguridad al animal: su juguete favorito o una prenda o manta con el olor de quien lo cuida.
La dependencia capitalina recomienda revisar la mochila cada seis meses para reemplazar el agua, el alimento o los medicamentos que ya hayan caducado.