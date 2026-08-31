Ciudad de México, 31 de agosto de 2026.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó desde las 6:00 horas de este lunes un operativo de prevención, seguridad y vialidad con 15 mil policías en las 16 alcaldías, como parte del "Operativo Regreso a Clases 2026-2027", coincidiendo con el arranque del ciclo escolar para más de 24 millones de alumnos de educación básica a nivel nacional.

En el dispositivo participan elementos de la Policía Sectorial, la Policía Bancaria e Industrial, la Policía Auxiliar, la Subsecretaría de Control de Tránsito y la Unidad de Seguridad Escolar, además de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. El operativo cuenta con el apoyo de mil 410 vehículos oficiales, 28 motocicletas, cinco grúas, nueve ambulancias, cuatro motoambulancias y una unidad de rescate del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

La dependencia informó que el objetivo del operativo es salvaguardar la integridad física y patrimonial de estudiantes, personal docente y padres de familia durante el regreso a clases de las escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria y secundaria en la capital.