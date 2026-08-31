SSC despliega 15 mil policías por regreso a clases en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó un operativo de prevención, seguridad y vialidad con 15 mil elementos para el regreso a clases de educación básica en las 16 alcaldías.

Imagen ilustrativa del operativo de seguridad implementado en Ciudad de México por el regreso a clases

Imagen ilustrativa del operativo de prevención, seguridad y vialidad desplegado en las 16 alcaldías de Ciudad de México por el regreso a clases 2026-2027.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 31, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
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- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Ciudad de México, 31 de agosto de 2026.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó desde las 6:00 horas de este lunes un operativo de prevención, seguridad y vialidad con 15 mil policías en las 16 alcaldías, como parte del "Operativo Regreso a Clases 2026-2027", coincidiendo con el arranque del ciclo escolar para más de 24 millones de alumnos de educación básica a nivel nacional.

En el dispositivo participan elementos de la Policía Sectorial, la Policía Bancaria e Industrial, la Policía Auxiliar, la Subsecretaría de Control de Tránsito y la Unidad de Seguridad Escolar, además de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. El operativo cuenta con el apoyo de mil 410 vehículos oficiales, 28 motocicletas, cinco grúas, nueve ambulancias, cuatro motoambulancias y una unidad de rescate del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

La dependencia informó que el objetivo del operativo es salvaguardar la integridad física y patrimonial de estudiantes, personal docente y padres de familia durante el regreso a clases de las escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria y secundaria en la capital.

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